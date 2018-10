Pfarrer Matthias Schipke kündigt seinen Abschied an

Matthias Schipke verlässt in den kommenden Monaten die evangelische Kirchengemeinde Edingen. Das hat der Seelsorger den Gläubigen am Sonntag im Gottesdienst mitgeteilt. Bis zum endgültigen Wechsel werde er als Pfarrer und Seelsorger für die Mitglieder der Gemeinde zur Verfügung stehen, erklärte er.

Die Stelle muss nun erst einmal ausgeschrieben werden, wie die Weinheimer Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller auf Anfrage bestätigte. Sie rechnet mit einer Neubesetzung nicht vor September 2019. Weil die Pfarrer auch Unterricht an den örtlichen Schulen halten, erfolgt die Neubesetzung in der Regel mit Beginn der Schulhalbjahre, also zum 1. Februar oder zum 1. September. Die Leitung der Gemeinde übernehmen bis dahin die Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Birgit Monsler, und Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller.

„Ein gemeinsamer Weg geht zu Ende“, erklärt Schipke. Nach zwölf Jahren auf einer Pfarrstelle müsse man sich der Frage zu stellen, wie es weitergehe. Seine Familie und er hätten sich für den Wechsel und die Veränderung entschieden.

„Ursprünglich habe ich vorgehabt, nur acht Jahre hier zu bleiben. Nun sind es sogar 13 geworden“, sagt Schipke und findet: „Allemal Zeit für einen Wechsel.“ In Übereinstimmung und in Absprache mit den Gremien der Kirchengemeinde Edingen und der Kirchenleitung habe er den Wechsel vorgesehen. „Ich freue mich, auf eine neue Aufgabe und einen anderen Einsatzort“. erklärt er weiter. Auf die Kirchengemeinde warte eine neue interessante Wegstrecke mit vielen schönen Aufgaben und Herausforderungen, glaubt Schipke und zeigt sich überzeugt: „Abwechslung tut gut.“

Schipke ist seit 13 Jahren Pfarrer in der Kirchengemeinde Edingen. Prägend für diese Zeit war nach einer Pressemitteilung der Ausbau der Kitaarbeit in Trägerschaft der Kirchengemeinde und ein umfangreiches Liegenschaftsprojekt. Die Kirchengemeinde ist derzeit mit der Planung und Realisierung eines neuen Gemeindehauses in der Nachbarschaft der Kirche befasst (der „MM“ berichtete).

Der geplante Stellenwechsel ist nach den Worten von Schipke in enger Abstimmung mit dem Kirchengemeinderat, dem Kirchenbezirk und dem Personalreferat im evangelischen Oberkirchenrat erfolgt. „Die wichtigen Vorhaben und Termine in der Gemeinde wie die Realisierung des Gemeindehauses können fortgesetzt werden. Auch am Konfirmationstermin im nächsten Jahr wird sich nichts ändern“, teilt der scheidende Pfarrer mit.

Der genaue Termin des Stellenwechsels und daher auch der Verabschiedung stehen derzeit noch nicht fest. Auch die Nachfolge von Schipke ist unklar. In einem ersten Schritt muss seine Stelle ausgeschrieben werden. Weitere Informationen soll es bei der Gemeindeversammlung am Donnerstag, 15. November, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche geben.

An diesem Abend steht auch der geplante Bau des Gemeindezentrums auf der Tagesordnung, wie der dafür zuständige Vorsitzende des Gebäudeausschusses, Wolfgang Ding, auf Anfrage mitteilte.

