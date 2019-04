Pfarrerstochter will Tradition am Leben erhalten

„Die Gemeinde genießt und schätzt es. Es ist dankenswert, dass Gertraud Rosanowitsch an dieser schönen Tradition festhält und uns in der Osternacht mit ihrem selbst gebackenen Osterbrot beschenkt“, betont die Pfarrerin der evangelischen Luthergemeinde Neckarhausen, Antje Pollack. In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag wird das Brot geteilt, ebenso wie ein symbolisches Gemeinschaftserlebnis, das die Gläubigen vom Dunkel des Todes ins Licht der Auferstehung führen will.

Gertraud Rosanowitsch stammt selbst aus einer Pfarrersfamilie. „Mein Vater Hermann John war 29 Jahre lang Pfarrer an der evangelischen Erlöserkirche in Seckenheim“, erzählt sie, und dass sie im dortigen Pfarrhaus geboren wurde: „Da wächst man im christlichen Glauben auf, und diese positive Erfahrung begleitet mich bis heute auf meinem Lebensweg.“ Der Liebe wegen zog sie später nach Neckarhausen und heiratete Karlheinz Rosanowitsch.

Als die beiden Söhne Dirk und Jan aus dem Gröbsten heraus und wieder mehr Zeit da war, engagierte sie sich auf vielfältige Weise in der evangelischen Luthergemeinde, ist heute Kirchengemeinderätin, Leiterin des Frauenkreises und arbeitet im Team des Wochenschluss-Gottesdienstes mit, außerdem liegt ihr die Ökumene am Herzen.

„Hinzu kommt noch das ein oder andere Pöstchen“, erzählt sie schmunzelnd. Unter anderem eben auch das Backen des Osterbrotes. „Ich mache das jetzt seit rund 20 Jahren, das Rezept für dieses besondere Brot habe ich von Brigitte Diegel übernommen“, erinnert sie sich.

Die Ehefrau des ehemaligen Neckarhäuser Pfarrers Manfred Diegel begründete einst die Tradition des Brotbackens für die Gemeinde. „Die Leute haben sich immer darauf gefreut, und da wollte ich die schöne Tradition nicht sterben lassen“,betont die ehrenamtliche Brotbäckerin. Obwohl das Ganz schon ein mühevolles Geschäft ist, bis die zwei stattlichen Brotlaibe in den Backofen geschoben werden.

„Vor allem das Teigkneten macht mir zu schaffen, und meine desolate Schulter macht bei der zu verarbeitenden Menge nicht mehr mit“, räumt Rosanowitsch ein. Sohn Jan springt da gerne in die Bresche. Der junge Mann, der als Arzthelfer arbeitet, hat auch im Umgang mit dem gehaltvollen Teig das richtige Händchen.

Ruckzuck werden die vermengten Zutaten durchgeknetet und die Brote geformt. Die Hefeteig-Gebilde dürfen dann ruhen, vom Volumen her aufgehen und landen dann schlussendlich im Backofen. „Das Brot passt gerade auch an Ostern gut auf den Frühstückstisch. Durch den Honig schmeckt es leicht süßlich, mit Butter bestrichen ist es echt lecker“, verrät die Bäckerin.

In der Osternacht kommt es allerdings „pur“ in Körbchen, die dann durch die Reihen der Gottesdienstbesucher wandern. „Ich schneide das Brot in Scheiben, die dann nochmals gehälftet werden. Es ist ja nicht zum Sattessen gedacht, sondern hat vielmehr etwas Symbolisches und Verbindendes“, betont die Hobbybäckerin.

Wer mag, darf auch ein Stückchen mit nach Hause nehmen, um damit einen Daheimgebliebenen zu erfreuen, eingedenk eines Bibelspruchs, den sie zitiert:„Jesus ist das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der wird satt.“

Pollack sieht auch das symbolisch:„Wir teilen aber nicht nur das Brot, sondern auch die Freude, das Leid und die Sorge, als Teil einer lebendigen Gemeinde.“ Denn: „Sowohl das Osterbrot als auch unsere christliche Gemeinschaft enthält von den Bestandteilen her sehr viel Gutes.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019