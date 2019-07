Pfarrfest beginnt mit Film zum Klima

Die Katholische Pfarrgemeinde St. Andreas Neckarhausen feiert ihr Pfarrfest diesmal auf etwas andere Weise. Bereits am Samstag, 6. Juli, treffen sich die Gläubigen in der alten Kirche St. Michael zu einem thematischen Abend, passend zum Motto: „Schöpfung – sorgt euch nicht um morgen!?“ Um 19.30 Uhr wird ein Dokumentarfilm gezeigt, der sich mit dem Thema Klimaveränderungen und Umweltzerstörung auseinandersetzt. Es folgt ein Austausch in offener Runde.

Am Sonntag, 7. Juli, feiert die Gemeinde um 10.30 Uhr einen Festgottesdienst in St. Andreas, musikalisch gestaltet vom evangelischen Singkreis. Für die Allerkleinsten gibt es direkt im Anschluss gegen 12 Uhr eine Krabbelgruppe ähnlich wie im bekannten Abenteuerland. Treffpunkt hierfür ist das Pfarrhaus in der Fichtenstraße.

Von 12 bis 14 Uhr warten Spielestationen mit dem Kindergarten, um 13.45 Uhr kann die ganze Familie Wikingerschach spielen. Ab 12.45 Uhr spielt die Musikvereinigung Neckarhausen, ab 15 Uhr steht Singen mit dem Kirchenchor auf dem Programm. Rätselspaß verspricht das Quiz um 16 Uhr. Mit dem Abendlob um 16.30 Uhr klingt das Fest aus. red

