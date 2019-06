Pfingstferien ohne Training

Die nachfolgenden Einrichtungen der Gemeinde Edingen-Neckarhausen bleiben während der Pfingstferien (11. bis 21. Juni) für den Sport- und Übungsbetrieb ganz oder zeitweise wie folgt geschlossen:

Eduard-Schläfer-Halle: 10. bis 23. Juni

Pestalozzi-Halle: 10. bis 23. Juni

Kleinhallenbad: 10. bis 23. Juni

Werner-Herold-Halle: 10. bis 23. Juni

Kegelbahnen: 10. bis 23. Juni

Bibliothek Edingen: 17. bis 23. Juni.

Bibliothek Neckarhausen: 17. bis 30. Juni

Jugendzentrum: 10. bis 21. Juni

Kernzeit- und Hortbetreuung: 17 bis 21. Juni Grundsätzlich findet in den Schulferien kein Übungsbetrieb in den kommunalen Sport- und Veranstaltungsstätten statt. Diese Regelung wird nach Angaben der Verwaltung seit Jahren praktiziert. Eine gesonderte Mitteilung erhalten die Benutzer deshalb nicht. Sondernutzungsregelungen müssten direkt mit der Gemeinde vereinbart werden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.06.2019