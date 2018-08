Platz an der Sonne mit Blick in die Heimat

Die Seele baumeln lassen, gute Gespräche führen und die Gedanken auf Reisen schicken. Für die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Partnerschaft (IGP), Barbara Rumer, ist der Balkon der IGP-Wohnung ein „magischer Ort“, an dem sie das kann. Der Platz unter dem Dach der Graf-von-Oberndorff-Schule sorgt für Weitblick, an dem es auch in der Partnerschaftsarbeit nicht fehlt. Mit der IGP-Chefin setzen wir unsere Serie „Bankgeheimnisse“ fort.

Es ist zwar keine Bank, aber ein bequemer Gartenstuhl, auf dem Barbara Rumer Platz genommen hat. „In früheren Jahren, als die Bäume noch kleiner waren, hatte man von hier aus einen herrlichen Blick hinüber nach Ladenburg, jetzt gibt es nur noch eine kleine Lücke“, sagt sie und zeigt sie auf ihre Heimatstadt am anderen Neckarufer.

Schon früh in Plouguerneau

Mit der Partnerschaft kam die Ladenburgerin schon als Schülerin in Kontakt. „Am Carl-Benz-Gymnasium hatte ich viele Schulkollegen aus Edingen-Neckarhausen, von denen sich einige auch an Jugendbegegnungen in Plouguerneau beteiligten. Die Bretagne hat mich interessiert, so dass ich auch einmal dabei sein wollte“, erzählt Rumer. Sie habe so etwas wie Liebe auf den ersten Blick zu dieser rauen bretonischen Landschaft empfunden. Eine Faszination, die bis heute geblieben ist. Dabei gilt der Spruch: Der Weg ist das Ziel. „Die 1200 Kilometer Fahrt sind halt schon eine (Tor)-Tour, aber ich liebe das Ankommen, das Gefühl von Heimat“, schwärmt die Vorsitzende und fügt an: „Wenn man im Sommer donnerstags auf den Markt geht, sieht man viele vertraute Gesichter aus Edingen-Neckarhausen.“

Job im Ruderclub

Erstmals richtig kennengelernt hatte sie die Partnergemeinde bei einem Arbeitsaufenthalt. Ob auch „Nicht-Edinger-Neckarhäuser“ sich für einen Job anmelden können, hatte sie den damaligen Vorsitzenden und jetzigen Ehrenvorsitzenden der IGP, Erwin Hund, gefragt. Der bestätigte, dass auch „Auswärtige“ an solchen Aufenthalten teilnehmen können, und so jobbte die Ladenburgerin in einem Ruderclub.

Damals habe sie viele bretonische Freunde kennengelernt, die dann ihrerseits als Ferien-Jobber nach Edingen-Neckarhausen gekommen sind. „Der Balkon, auf dem wir hier sitzen, war schon früher ein beliebter Treffpunkt und ist es heute immer noch“, schwärmt Rumer vom Platz an der Sonne.

Aus der Ferien-Jobberin wurde später eine Betreuerin, die Jugendbegegnungen geleitet hat. „Irgendwann wurde ich dann zu alt dafür, und so habe ich zunächst den Posten der Geschäftsführerin, danach den der Kassiererin und nach Erwin Hunds Rückzug schließlich den Vorsitz übernommen“, schildert Barbara Rumer ihr Engagement in der IGP. „Das ist schon eine große Aufgabe neben dem Beruf, schließlich macht man das alles in seiner Freizeit“, räumt sie ein.

Marketing für den Zoo

Beruflich arbeitet Rumer als Marketing-Leiterin des Heidelberger Zoos. Die Arbeit macht der Tierfreundin Spaß, ihr tierischer Liebling ist dort ein Sifaka, ein kleiner Affe mit großem Seltenheitswert. Für die Liebe ihres Lebens wiederum zog Barbara Rumer nach St. Leon-Rot. Seit elf Jahren ist sie verheiratet. „Mein Ehemann hat die IGP gleich mitgeheiratet, er kennt es nicht anders“, scherzt sie.

In der Freizeit mache jeder sein Ding. Er spielt in einer Band, sie ist aktiv in der IGP. Natürlich hätten die Vorbereitungen für die Festwoche aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft viel Zeit in Anspruch genommen, räumt Rumer ein. Aber es habe viel Unterstützung gegeben, auch über die IGP hinaus: „Es ist ja kein Fest der beiden Partnerschaftsvereine, es sind vielmehr die beiden Gemeinden und ihre Bürger, die im Fokus der Feierlichkeiten stehen.“

Rund 250 Besucher aus der Bretagne werden am Samstag erwartet. Die meisten von ihnen konnten privat untergebracht werden. „Solche Kontakte stärken den Zusammenhalt und die Verständigung“, ist Barbara Rumer überzeugt und fügt an: „Man muss sich gegenseitig kennenlernen und Ressentiments überwinden, auf diese Weise werden aus einstigen Erbfeinden Freunde.“

