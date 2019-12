Plötzlich ist der halbe Gehweg verschwunden

Manchmal sind die Dinge anders, als sie auf den ersten Blick scheinen. In der vergangenen Woche meldete sich ein Leser in der Redaktion und informierte über eine Baustelle in der Hauptstraße in Neckarhausen. „Der Bauherr bebaut nicht nur das Grundstück, sondern auch den halben Gehweg“, schrieb er per E-Mail.

Die Redaktion hakte beim Bauamt der Gemeinde nach. Dessen Leiter Dominik Eberle schaute sich die Sache vor Ort an und schaltete schließlich einen Vermesser ein. Ergebnis: Der Bauherr hielt sich exakt an die Vorgaben, der bislang als Gehweg genutzte Streifen befand sich bereits in der Vergangenheit teilweise auf Privatgelände. Bis vor wenigen Jahren stand an dieser Stelle ein Gebäude in der Flucht zu den benachbarten Häusern, das neue ragt nun Richtung Hauptstraße heraus. „Das Liegenschaftskataster stimmt mit dem tatsächlichen Zustand nicht überein“, heißt es dazu aus dem Bauamt. In der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch nannte Eberle Abweichungen von 40 bis 60 Zentimetern.

„Das kann niemand verstehen“, kritisierte Bernd Grabinger (CDU). „Ich hab mich auch schon gewundert“, warf sein Ratskollege Stephan Kraus-Vierling (UBL) ein. In solchen Fällen müsse man doch ins Gespräch kommen, meinte er. Dass sich der Bauherr angesichts des Vorsprungs nicht gemeldet hat, nannte auch Bürgermeister Simon Michler „seltsam“. Rechtzeitige Gespräche hätten spätere Probleme womöglich verhindern können.

Doch wie konnte es überhaupt zu diesen Abweichungen kommen? „Das moderne GPS ist genauer“, nennt Raimund Hartmann vom Bauamt auf Nachfrage des „MM“ als Grund. Müssen die Leute künftig also mit Rollator oder Kinderwagen auf die Straße? Diese Befürchtung des „MM“-Lesers und vieler anderer Betroffener konnte Eberle am Mittwoch zerstreuen.

Wenn die Anschlüsse für Abwasser und Telekommunikation hergestellt werden, wird auch der Gehweg wieder auf die erforderliche Breite gebracht. Zuvor muss die Gemeinde allerdings mit dem Kreis verhandeln, denn die Fahrbahn der Kreisstraße muss dazu verschmälert werden.

Am Ende werde im Schnitt eine Breite von 1,55 Metern erreicht, erklärte Holger Schlüter vom Tiefbauamt am Donnerstag noch einmal auf Nachfrage. Der Platz reiche also für Kinderwagen und Rollator aus. Auch ein Parken längs der Straße sei weiterhin möglich. Rund 12 000 Euro muss die Gemeinde investieren, um auf einer Länge von 30 Metern den Gehweg neu anzulegen.

