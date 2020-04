Politik will kleinen Läden helfen

Mit ihrer Initiative zur Lockerung der Corona-Vorschriften für kleine Läden stößt die Offene Grüne Liste (OGL) Edingen-Neckarhausen bei den Landtagsabgeordneten des Wahlkreises auf offene Ohren. Innerhalb weniger Tage erhielt sie Antwort von allen drei Vertretern des Wahlkreises in Stuttgart. „Ich bin ziemlich optimistisch, dass es zu einer Änderung im Sinne unseres Anliegens kommt“, freut sich OGL-Sprecher Thomas Hoffmann über die Resonanz.

Uli Sckerl von den Grünen antwortete der OGL in einer persönlichen Mail unter anderem, seine Fraktion und er hätten viel unternommen, um weitere Öffnungsklauseln für die kleinen Geschäfte zu erreichen. Die Mediziner und die Ordnungsbehörden sperrten sich aber im Moment strikt gegen weitere Lockerungen vor dem 19. April. Sckerl schreibt weiter, er habe erreicht, dass für die kleinen Geschäfte jegliche Art Abhol- und Lieferdienste möglich werden. Das sei für viele eine wichtige Möglichkeit. Er wolle noch erreichen, dass angesichts der Bedenken, die geltend gemacht werden, wenigstens – vergleichbar mit Wochenmärkten – ein Verkauf vor den Läden mittels Ständen möglich wird: „Das Wetter würde das möglich machen.“

Julia Philippi (CDU) habe am Dienstag nach Ostern telefonisch mitgeteilt, dass die Problematik in der Fraktion beraten werde, schreibt Hoffmann. Der Brief der OGL sei für die Diskussion sehr wertvoll. „Nach meinem Eindruck sieht sie die Situation ähnlich wie wir“, berichtet Hoffmann von dem Telefonat. Die Regelungen müssten nachvollziehbar und überzeugend sein, der gesunde Menschenverstand dürfe nicht außer Acht gelassen werden. Die CDU sei mit dabei, eine tragbare Lösung für den inhabergeführten Einzelhandel zu finden.

Das Büro von Gerhard Kleinböck (SPD) teilte der OGL mit, der Abgeordnete habe bereits mit Schreiben vom 3. April die Ministerin gebeten, die Corona-Verordnung nachzubessern. „Da besonders der örtliche Einzelhandel ein wesentlicher Bestandteil unserer hohen Lebensqualität an Neckar und Bergstraße ist, gilt es diesen – besonders in diesen schweren Zeiten – wo immer möglich zu unterstützen“, heißt es darin. Die Ministerin möge deshalb bei der nächsten Aktualisierung der Auslegungshinweise zur Corona-Verordnung „die Öffnung von Buchläden und insbesondere Blumenläden prüfen“.

Eis jetzt auf Bestellung

Praktische Fortschritte gibt es unterdessen bei den Eisdielen. Eis Leone in Edingen darf seit Dienstag seine Produkte über die Straße verkaufen, allerdings nur nach vorheriger telefonischer Bestellung. Eine Änderung der Auslegungsregeln durch das Land habe die Lösung ermöglicht, erklärt Bürgermeister Simon Michler auf Nachfrage: „Wir helfen, wo es geht, und legen die Regeln eher großzügig aus.“

