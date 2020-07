Polizeiposten hat einen neuen Leiter

Neuer Leiter des Polizeipostens Edingen-Neckarhausen ist seit Anfang Juli der 43-jährige Polizeihauptkommissar Lars Rimmelspacher. Der Polizeiposten, organisatorisch beim Polizeirevier Ladenburg angegliedert, ist für die Gemeinde sowie den Stadtteil Mannheim-Friedrichsfeld zuständig.

Der in Mannheim wohnhafte Rimmelspacher kam im Oktober 1997 zur Polizei des Landes Baden-Württemberg. Nach seiner Ausbildung und dem anschließenden Studium an der Fachhochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen kam er 2002 nach Mannheim, wo er bis 2007 im Streifendienst der Polizeireviere Käfertal, Neckarstadt und Oststadt eingesetzt war.

2007 wechselte er zum Polizeirevier Ladenburg, wo er bis 2011 eine Dienstgruppe leitete. Anschließend folgte der Wechsel zum Führungs- und Lagezentrum des Präsidiums als Polizeiführer vom Dienst, wo er bis zu seinem jetzigen Posten tätig war. red/pol

