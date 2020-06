Postenleiter im Ruhestand

Peter Henes ist in den Ruhestand verabschiedet worden. © Polizei

Elf Jahre lang war Peter Henes Leiter des Polizeipostens in Edingen, in der vergangenen Woche ist er in den Ruhestand verabschiedet worden. Seit 1. Juni 2009 leitete Henes den Posten, der zum Revier Ladenburg gehört und für die Gemeinde Edingen-Neckarhausen und für den Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld zuständig ist. Dazu zählen knapp 20 000 Einwohner.

Nach der allgemeinen Hochschulreife in Mannheim trat Henes 1980 seinen Dienst bei der Polizei an. 2001 kam er als Kommissar nach Käfertal und 2009 nach Edingen-Neckarhausen. Revierleiter Peter Oechsler entließ ihn in den Ruhestand. Bürgermeister Simon Michler bedankte sich im Namen der Gemeinde Edingen Neckarhausen „für die gute, langjährige Zusammenarbeit“ und sprach ihm gute Wünsche für den Ruhestand aus, verbunden mit einem kleinen Präsent.

Wer Nachfolger von Henes wird, ist derzeit noch offen. Die Stelle sei ausgeschrieben und solle zum 1. Juli neu besetzt werden, hieß es von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim auf Anfrage. Der Polizeiposten befindet sich im Ortsteil Edingen in der Rathausstraße 12. Telefonisch ist er unter 06203/892029 erreichbar. Öffnungszeiten des Postens: Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr und 12.30 bis 16 Uhr. hje

