Präsentation der Ergebnisse

Nach einer Überarbeitungszeit befindet sich das Leitbild „Edingen-Neckarhausen 2030“ nun auf der Zielgeraden. Seit mehreren Wochen wird das Layout grafisch gestaltet und gesetzt. Durch die Arbeit der Gruppen konnte ein umfangreiches Leitbild für die Gemeinde entstehen. Zahlreiche Fotos wurden von der Fotogruppe des Kultur- und Heimatbundes zur Verfügung gestellt.

Letztlich, so die Veranstalter vom Bau- und Umweltamt, habe die Vorbereitung aufgrund der thematischen Vielfalt mehr Zeit benötigt als ursprünglich angenommen. „Aktuell befindet sich das Leitbild in der finalen Gestaltungsphase, welche zeitnah abgeschlossen sein wird“, erklärt Vivien Müller vom Umweltamt nun und lädt die Bürger ein zur öffentlichen Präsentation des Leitbilds „Edingen-Neckarhausen 2030“ am Mittwoch, 06. November, um 18 Uhr, im Schloss in Neckarhausen ei

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.10.2019