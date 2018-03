Präsident Schläfer mit „Markus-Hymne“ verabschiedet

Anzeige

Begleitet von salbungsvollen Worten des karnevalistischen Dorfpfarrers Don Denizze, alias Dennis Ried, trugen die Neckarhäuser Kummetstolle die Fasnacht so bombastisch zu Grabe, wie sie diese zu Lebzeiten in ihrem „Hotel Karneval“ zelebriert hatten. In der bis auf den letzten Platz besetzten Eduard-Schläfer-Halle hatten sich 260 Fans der Neckarhäuser Dorffastnacht zum Heringsessen versammelt. Neben einem tollen Programm gab es auch emotionale Momente: Noch-Präsident Markus Schläfer war zu Tränen gerührt, als er nach seinem angekündigten Rückzug vom Amt des Präsidenten nach zwölf Jahren, mit stehenden Ovationen und einer „bye bye Markus-Hymne“ verabschiedet wurde.

Zum Auftakt des rund vierstündigen Abends zog der Elferrat mit brennenden Kerzen in den Saal ein. Der Jammer war groß, nachdem das letzte Stündlein der Fasnacht geschlagen hatte. Immerhin hat sie in Neckarhausen eine Galgenfrist von drei zusätzlichen Tagen. Prinzessin Darline „aus der Stadt der Engel“ schritt trotz der „Verlängerung“ gramgebeugt und mit gezücktem Taschentuch am Arm des Präsidenten. Der aus dem altehrwürdigen „Fasnachticum“ lesende Hochwürden gab der dahingeschiedenen Fasnacht seinen letzten Segen.

„In Neckarhausen wird die Fasnacht richtig geliebt und gelebt, da wackelt die Wand und die Erde bebt“, sprach er den eingefleischten Fasnachtern aus dem Herzen und fügte an: „Der Anlass heut ein sehr trauriger ist, doch alles im Leben hat seine Frist“, predigte Don Denizze und ließ schon einmal ein Fünkchen Hoffnung im Hinblick auf die Auferstehung keimen: „Doch seid tapfer die Gute kommt wieder, drum singen wir im Gedanken all unsre fröhlichen Lieder.“