Probefahrt auf dem Neckar nach Lärmbeschwerden abgesagt

Regen und Wind können die Mitglieder der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen nicht von Übungsfahrten mit ihrem neuen Luftkissenboot abhalten, der Ladenburger Pferdesportverein hingegen schon. Eigentlich hätte am Samstag schon um neun Uhr morgens, nach einer kurzen technischen Einweisung, eine Probefahrt auf dem Neckar beginnen sollen. Doch nachdem an die zwanzig Lärmbeschwerden bei der Polizei eingegangen waren – unter anderem, da die lauten Geräusche die Tiere verschreckten –, musste das Manöver abgesagt werden. Somit fand die offizielle Übergabe des neuen Bootes durch Bürgermeister Simon Michler nicht wie geplant am Fähranleger, sondern im Neckarhäuser Schlosshof statt.

Es ist schon über zehn Jahre her, dass die Feuerwehr Edingen-Neckarhausen die Verwaltung auf die Nachteile ihres Mehrzweckbootes hingewiesen hatte. „Eigentlich wollten wir eine neue Einlassstelle für das alte Boot“, erläutert Kommandant Stephan Zimmer. Das alte Boot aus dem Jahr 1986 konnte nicht mehr problemlos am Fähranleger ins Wasser gelassen werden, weshalb die Feuerwehr entweder bauliche Änderungen oder eine andere Einlassstelle forderte. Doch die hohen Kosten von mehr als 250 000 Euro brachten den Gemeinderat ins Grübeln. Bis schließlich die Alternative eines Luftkissenbootes ins Spiel kam, mit 71 000 Euro die weitaus günstigere Anschaffung.

In letzter Zeit habe es viele, teilweise auch gefährliche Einsätze gegeben, weswegen endlich etwas passieren musste, so Feuerwehrkommandant Stephan Zimmer. Die Idee eines Luftkissenbootes kam konkret erstmals im November des vergangenen Jahres auf.

Jede Woche Schulungen

Tatsächlich entschieden hat sich die Feuerwehr dann aber erst im Mai 2018 nach einem erfolgreichen Praxistest mit einem Luftkissenboot. „Die Probe verlief sehr vielversprechend“, erinnert sich Michler. Bezüglich Beschwerden wegen des Lärms sei der Feuerwehr nichts bekannt gewesen, berichtet Zimmer. Bevor das neue Boot in Auftrag gegeben wurde, habe man Fragebögen an Feuerwehrstellen in ganz Deutschland verschickt. Auch um sich ein Gesamtbild über Erfahrungswerte, Instandhaltung und Nutzbarkeit machen zu können. „Wir wollten keine Hoffnungen machen und uns erstmal informieren“, erläutert er.

Im Normalbetrieb kommt das Luftkissenboot auf 60 bis 65 Dezibel, was mit der Lautstärke eines Rasenmähers aus zehn Meter Entfernung vergleichbar ist. Der große Propeller, der für den Lärm verantwortlich ist, kann eine Lautstärke von maximal 85 Dezibel erreichen. „Wenn die Windverhältnisse nicht so ungünstig gewesen wären, hätte das eigentlich kein Problem bereitet“, erklärt Zimmer. Doch mit diesem einen Mal sind die Proben natürlich nicht getan. Schulungen sollen von nun an jede Woche stattfinden, bis jeder der um die 35 Bootsführer mit dem neuen Luftkissenboot vertraut ist. Diese Ausbildung übernehmen Daniel Wolf, Volker Rausch, Stephan Zimmer und Thomas Quintel, die direkt vom Hersteller geschult wurden.

„Mit den Nachteilen muss die Bevölkerung leben“, sagt Michler. Er habe sich auch mit dem Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz besprochen. Für beide sei der Lärm jedoch unter den gegebenen Umständen vertretbar.

Aufklärungsarbeit notwendig

Gemeinsam mit dem Luftkissenboot fand auch die Übergabe des Mannschaftstransportwagens statt. Beim alten Fahrzeug war der Rahmen zweimal gebrochen und musste wieder zusammengeschweißt werden. Deshalb sei es mehr als notwendig gewesen, einen neuen Wagen zu beschaffen, so Zimmer.

„Der Gemeinderat muss sich jetzt bezüglich des Lärms hinter die Feuerwehr stellen“, findet Stephan Zimmer. Schließlich sei das Ganze ja dessen Beschluss gewesen. Er sieht noch eine Menge Aufklärungsarbeit auf sich zukommen, doch nun stößt er mit seinen Kollegen erstmal auf die neuen Fahrzeuge an.

