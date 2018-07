Publikum tanzt vor der Bühne

Anzeige

Es dauert nicht lange, bis die Füße wippen und die Hüften leicht zu schwingen beginnen. Es ist ein bisschen Urlaub vom Alltag. Und der Messplatz taucht klimatisch wie akustisch in ein mediterranes Flair. Beim Morgen-Jazz des „Mannheimer Morgen“ erklingen diesmal lateinamerikanische Rhythmen und Melodien. Diesmal lotet die kleine Konzertreihe die Grenzbereiche des Jazz aus. Puristen des Genres kommen diesmal vielleicht nicht ganz auf ihre Kosten, dafür liegt eine gute Laune über dem Platz.

Es ist heiß und sonnig auf dem Messplatz. Die Schattenplätze unter den Sonnenschirmen vor der Bühne sind begehrt. Heiße Musik kommt aber auch von der Bühne. Lightshy ist eine Band aus Worms, die sich seit 1992 dem Zauber der lateinamerikanischen Musik verschrieben hat. Begonnen hat damals alles in einer Skatrunde, die sich im Keller traf. „Lichtscheues Gesindel“, flachst Gitarrist und Mitgründer der Formation Ede Janson über die Truppe. Und diese Einordnung prägte auch den Namen. Im Repertoire pflegt die Band all die kubanischen und lateinamerikanischen Songs, die unter anderem das legendäre Musikprojekt „Buena Vista Social Club“ von Ry Cooder Mitte der 90er Jahre so berühmt gemacht hat.

Morgen-Jazz: So geht’s weiter Weiter geht’s mit dem Morgen-Jazz am 28. Juli auf dem Ladenburger Marktplatz. Auch dann steht ein Stil im Mittelpunkt, der aus dem Jazz heraus entstanden ist: Blues. Auf der Bühne spielt dann von 11 bis 14 Uhr der bekannte Gitarrist Timo Gross. Am 5. August treten Les Primitifs ebenfalls von 11 bis 14 Uhr auf dem Lampertheimer Schillerplatz auf. Jazz im Quadrat gibt’s zum Abschluss noch mal am 7. Oktober zum verkaufsoffenen Sonntag auf den Mannheimer Kapuzinerplanken von 13 bis 16 Uhr mit den Southwest Oldtime Stars. bjz

Da gibt es etwa „El Cuarto de Tula“, das Zimmer der Tula, die vergessen hat, die Kerzen zu löschen. Jetzt brennt das Zimmer. Und wenn vom Feuer die Rede ist, dann schwingt in diesen Liedern immer auch das Zweideutige mit. Aber da die Band spanisch singt, bekommt das ohnehin kaum jemand mit. Lightshy spielen aber auch die gängigen Latin-Klassiker, stets in eigenen Arrangements. In „Mas Que Nada“ wirft Dave Sanchez die Worte fast, interpretiert den Song in einer Scat- oder Rap-Version.