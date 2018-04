Quartiere für Gäste im August gesucht

Anzeige

50 Jahre Partnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und der französischen Gemeinde Plouguerneau – dieses Ereignis will die Gemeinde gebührend feiern. Deshalb freut sich Barbara Ruhmel, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau, auf die Festwoche im August.

In der jüngsten Sitzung des Partnerschaftsausschusses im Edinger Rathaus gibt Ruhmel aber zunächst einen Rückblick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres. Sie erinnert an die erfolgreiche Jugendbegegnung im Sommer, die Generalversammlung in Plouguerneau, die Beteiligung der Gemeinde an der französischen Woche und das Fest der Kulturen. „Das ist für uns inzwischen ja ein Pflichttermin geworden“, freut sich Ruhmel.

Für die Unterbringung der Gäste vom 25. bis 30. August sucht ... Für die Unterbringung der Gäste vom 25. bis 30. August sucht die IGP noch Quartiere. Wer die Mög lichkeit hat, jemanden unterzubrin gen, kann dies online melden unter www.igp-jumelage.org/ak tuell/festwoche-2018/

100 Franzosen erwartet

Auch dieses Jahr wird – vor allem mit der Jubiläumswoche vom 25. bis 30. August – überaus ereignisreich werden. Der Anmeldestand beträgt bereits zum aktuellen Zeitpunkt um die 100 französische Gäste. Doch das Gegenproblem stellt sich fast automatisch. „Bis jetzt haben wir nur 45 Quartiere“, klärt die Vorsitzende auf. Dieses „kleine“ Defizit, wie sie es umschreibt, müsse dringend behoben werden.