Rabiater Beifahrer beleidigt Beamte

Ein 48-jähriger Mann, der Beifahrer einer alkoholisierten Autofahrerin war, wurde am frühen Samstagmorgen rabiat gegenüber Polizeibeamten. Die 22-jährige PKW-Lenkerin fiel einer Polizeistreife kurz nach zwei Uhr in der Hauptstraße auf, als sie in Richtung Zufahrt zur Fähre unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem der Frau; der Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Als die Fahrerin zur Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier Ladenburg gebracht werden sollte, begann der 48-Jährige zunächst, die Beamten zu beleidigen und zu beschimpfen.

Der darauf folgenden Feststellung seiner Personalien wollte er sich entziehen und leistete Widerstand. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von ebenfalls rund einem Promille. Gegen die 22-Jährige wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Ihr Beifahrer sieht einer Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung entgegen. pol