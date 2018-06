Radfahrerin bei Kollision verletzt

Anzeige

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen in Edingen ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, befuhr eine 16-Jährige am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr die Robert-Walter-Straße in Richtung der Straßenbahnschienen. Die Jugendliche wollte am Ende des Weges nach rechts auf den Radweg, der parallel zu den Gleisen verläuft, in Richtung „Beim Bildstock“ abbiegen. Hierbei kollidierte sie allerdings mit einer von rechts kommenden, 52-jährigen Radfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Friedrichsfelder Straße unterwegs war. Die 52-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrrädern entstand kein Schaden. red/pol