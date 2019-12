Radfahrerin stürzt, Polizei sucht Zeugen

Bei einem Bremsmanöver auf der Grenzhöfer Straße in Edingen ist eine 54-jährige Radfahrerin gestürzt und hat sich die Schulter gebrochen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war die Frau am Vorabend gegen 21.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 17 unterwegs, als ihr nach eigener Aussage ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen und derart nahe kam, dass sie eine Vollbremsung einleiten musste und stürzte. Den Autofahrer kümmerte das nicht, er setzte seine Fahrt fort. Die Radfahrerin musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Polizeiposten Edingen-Neckarhausen ermittelt und sucht Zeugen. Telefon: 06203/89 20 29. pol/agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019