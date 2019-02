Räte danken der Feuerwehr

Der Gemeinderat Edingen-Neckarhausen hat der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seiner Stellvertreter in der jüngsten Sitzung zugestimmt. Die Freiwillige Feuerwehr der Doppelgemeinde hatte im Januar Stephan Zimmer zu ihrem Kommandanten und Marcus Heinze und Michael Stein zum ersten und zweiten Stellvertreter gewählt (wir berichteten).

Es war die erste gemeinsame Hauptversammlung nach der Fusion der beiden Abteilungen der Ortsteile Edingen und Neckarhausen. Dem von Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) formulierten Dank an die Gewählten und die gesamte Mannschaft schlossen sich die übrigen Räte durch zustimmenden Applaus an. „Die Feuerwehr ist ein gut funktionierendes und gut ausgestattetes mittelständisches Unternehmen – und das machen die Leute alles in ihrer Freizeit, Tag und Nacht“, lobte Herold. agö

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019