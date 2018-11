Rat arbeitet weiter an Neubaugebiet

Wie geht es weiter mit den Tennisplätzen im Ortsteil Edingen? Mit dieser Frage befasst sich heute Abend der Gemeinderat. Das Gremium soll über einen neuen städtebaulichen Entwurf entscheiden, der nach Anwohnerprotesten als Kompromiss erarbeitet worden war (der „MM“ berichtete).

Nach dem jetzt vorliegenden Vorschlag soll es zwischen den Wohngebieten Hundert Morgen und Vogelskorb rund 25 Wohneinheiten in drei Mehrfamilienhäusern geben. Zuletzt standen mehr als 40 Wohneinheiten zur Debatte. Die Initiative „Wir für den Park“, die sich dagegen gewehrt hatte, wollte sich im Vorfeld der Entscheidung nicht mehr äußern. Für Diskussionen könnte auch das beschleunigte Verfahren sorgen, das die Gemeinde in diesem Fall anwenden will. Nach der nur vorübergehend geltenden Vorschrift des § 13b Baugesetzbuch (BauGB) muss es keinen Umweltbericht und keine Umweltprüfung geben. Voraussetzung hierfür ist, dass das Plangebiet für Wohnungsbau vorgesehen ist und weniger als 10 000 Quadratmeter Grundfläche umfasst. Beides ist laut Verwaltungs der Fall.

Damit die Tennisplätze in Edingen für eine Bebauung freiwerden, müssen die Sportler ins Sport- und Freizeitzentrum umziehen. Für den Neubau eines Funktionsgebäudes müssen weitere Aufträge vergeben werden.

Mit einem weiteren Bebauungsplan will die Gemeinde die Entwicklung im Ortsteil Neu-Edingen neu regeln. Bis heute gilt dort eine Gemeindeordnung aus dem Jahr 1952, deren Regelungen „oft nicht den heutigen Anforderungen gerecht werden“, wie es in der Begründung zum Entwurf heißt. Dieses Defizit soll durch die Neufassung ausgeglichen werden.

Weiteres Thema der Sitzung ist die Trinkwasserversorgung. Mit einer Anbindung an das Mannheimer Leitungsnetz soll diese dauerhaft sichergestellt werden. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste (UBL/FDP-FWV) eingereicht (der „MM“ berichtete). Bereits im Zusammenhang mit der Belastung des Trinkwassers durch die Chemikalie Trifluoracetat (TFA) war eine solche Anbindung als Sofortmaßnahme beschlossen, dann aber aus Kostengründen später wieder zurückgestellt worden.

Wie es finanziell um den Bereich bestellt ist, erörtert das Gremium bei der Beratung von Jahresrechnung und Lagebericht der Wasserversorgung. Dieser weist für 2017 einen Jahresgewinn von knapp 270 000 Euro aus. Konstant bleiben sollen nach dem Vorschlag der Verwaltung auch die Gebühren für Schmutzwasser (1,33 Euro je Kubikmeter) und Niederschlagswasser (0,39 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche).

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018