Rat billigt teure Tennisanlage

Hans-Jürgen Emmerich

Der Neubau der Tennisplätze im Sportzentrum von Edingen-Neckarhausen wird deutlich teurer als geplant. Trotzdem hat der Gemeinderat am Mittwochabend nach ausgiebiger Diskussion für das Projekt Aufträge in einem Gesamtvolumen von rund einer Million Euro vergeben. Insgesamt wird das Projekt damit voraussichtlich rund 1,2 Millionen Euro kosten, rund 270 000 Euro mehr als zuletzt veranschlagt. Bis Mitte 2019 soll die Anlage bezugsfertig sein.

Die Zeit drängt. Der Tennisclub Grün-Weiß in Edingen hat an seinem jetzigen Standort in der Nähe des Schulzentrums ab März 2019 kein Baurecht mehr. Dann muss das dort vorhandene Clubhaus abgerissen werden. An gleicher Stelle will die Gemeinde eine Wohnbebauung ermöglichen. Entsprechende Pläne stoßen bei den Anwohnern auf Kritik (wir berichteten mehrfach).

Kaum Angebote

Die wenigen eingegangenen Angebote von Firmen fielen deutlich höher aus als veranschlagt. „Das stimmt uns traurig“, sagte Bürgermeister Simon Michler und fügte mit Blick auf die Finanzen hinzu: „Wir brauchen jeden Euro.“ Der planende Architekt Matthias Braun sagte angesichts der Ausschreibungsergebnisse: „Wir befinden uns in einer prekären Situation.“ Die Auftragsbücher der Firmen seien voll, die Angebote überhöht, weil die Unternehmen zu wenig Kapazitäten für die Ausführung der Arbeiten hätten.

Ein Grund für entstandene Mehrkosten sei die Beschaffenheit des Bodens, die erst durch ein Gutachten nach der Ausschreibung bekannt geworden sei, erklärte der Architekt. Danach muss das Erdreich ausgetauscht und der Baugrund verfestigt werden. Außerdem sei im Zuge der Planung ein Erdwall zur Abschirmung des Geländes zusätzlich vorgesehen worden.

So richtig glücklich waren die Gemeinderäte mit den Erläuterungen nicht. „Jede Privatperson würde an dieser Stelle das Bauvorhaben erst einmal unterbrechen“, sagte Hans Stahl von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL/FDP-FWV): „Eine Million für vier Tennisplätze und ein Häuschen“, das sei politisch schwer zu verkaufen, warf sein Fraktionskollege Dietrich Herold ein. „Bei einem Nullsummenspiel haben wir nichts gewonnen“, spielte er auf den Verkauf der Bauplätze auf dem heutigen Gelände der Tennisplätze in Edingen an.

Wichtig für den Wohnungsbau

Hier seien zwischen 500 und 900 Euro je Quadratmeter Erlös denkbar, antwortete Bürgermeister Michler. Die kleinste denkbare Lösung liege bei 25 Wohneinheiten in vier Gebäuden. „Wir machen hier etwas für den Wohnungsbau“, unterstrich er. Die Zahl der Tennisplätze in der Gemeinde werde von bislang zehn auf künftig vier reduziert. Neben den Edinger Sportlern wird auch die Tennisabteilung des DJK Neckarhausen auf den neuen Plätzen zuhause sein. das wiederum ist eine weitere Voraussetzung für die Entwicklung des Baugebietes „Wohnen und Freizeit in Neckarhausen Nord“, das im Laufe der Sitzung eine weitere Hürde nahm.

„Wir sind in einem gewissen Dilemma, denn wir stehen bei den Vereinen im Wort“, sagte Gerd Brecht von der Offenen Grünen Liste (OGL), betonte aber auch: „Wir waren entsetzt über die Kosten.“ Nach einem Eigenbetrag der Vereine erkundigte sich der an diesem Abend neu verpflichtete Gemeinderat Rolf Stahl (OGL). Die Eigenmittel des Tennisvereins seien überschaubar, erklärte ihm Bürgermeister Michler. Zudem finanzierten auch die anderen Sportvereine nicht den Bau von Plätzen und Hallen, sondern beteiligten sich allenfalls an deren Unterhaltung. „Wir haben die Entscheidung zur Umsiedlung längst getroffen“, betonte Wolfgang Jakel (SPD): „Wer A sagt, muss auch B sagen.“ Die CDU habe sich für ein nachhaltiges Gebäude entschieden, „auch wenn es etwas teurer ist“, sagte deren Sprecher Bernd Grabinger. In Gesprächen mit dem Bieter, der den Zuschlag für den Gebäudebau erhält, sollen jetzt noch Möglichkeiten der Einsparung erörtert werden. Am Ende billigte der Gemeinderat einstimmig die Vergaben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018