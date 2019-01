Rathaus setzt auf Papier aus Recycling

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen will ihren täglichen Papierbedarf auf Recyclingkopierpapier umstellen. Das teilt die Verwaltung in einer Presseinfo mit. Das zertifizierte Recyclingpapier bestehe zu 100 Prozent aus Altpapier. Dadurch würden nicht nur die Wälder geschont, sondern auch große Mengen weiterer Ressourcen eingespart. So könne die Gemeinde so viel CO2 einsparen, wie durch drei PKW-Fahrten über 1000 Kilometer mit durchschnittlichem Verbrauch freigesetzt werden. Daneben würden beim Produktionsprozess Wassermengen eingespart, mit denen sich mehr als 730 Badewannen mit jeweils 150 Litern füllen ließen.

750 000 Blatt pro Jahr

Die Gemeinde verbraucht nach eigenen Angaben pro Jahr insgesamt rund 750 000 Blatt Papier, wie sie auf Anfrage mitteilte. Dabei eingerechnet seien die beiden Rathäuser sowie die Grundschulen in Edingen und Neckarhausen. Finanziell fährt die Gemeinde mit dem Recyclingpapier etwas günstiger. „Das alte Papier hätten wir zu einem Preis von 3 724 Euro bezogen. Das neue Recyclingpapier hat einen Preis von 3 626 Euro“, erklärt die Umweltbeauftragte Vivien Müller.

Die Energieeinsparung beziffert das Rathaus auf rund 23 000 Kilowattstunden. Hiermit könnten beispielsweise 23 000 Maschinen Wäsche bei 60 Grad gewaschen werden, rechnet die Verwaltung vor. „Die Gemeinde unterstützt so mit einem wesentlichen Beitrag den Umweltschutz“, heißt es in der Mitteilung abschließend. hje/red

