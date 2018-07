Rathaus und IGP suchen Quartiere für 250 Franzosen

Anzeige

Die meisten Franzosen sind inzwischen untergebracht, eine endgültige Liste der Besucher will Hund bis Ende Juli erstellt haben. Etwa 50 Betten braucht die IGP noch. Viele kommen zu zweit, es gibt aber auch Einzelpersonen und ganze Familien. „Das muss alles organisatorisch bewältigt werden“, erläutert er. Das Programm steht weitgehend. Es umfasst Sport, Kunst und Kultur. Auch eine bretonische Dudelsackgruppe und eine Tanzgruppe werden erwartet. Damit die Deutschen die „Danse bretonne“ mittanzen können, bietet die IGP dafür Kurse an, und das mit großem Zulauf. „Ich bin immer wieder erstaunt, wie interessiert die Leute sind“, zeigt sich Hund angenehm überrascht.

Unterdessen ist auch Carola Koch, die Leiterin der Stabsstelle im Rathaus, unermüdlich mit der anstehenden Partnerschaftsbegegnung beschäftigt. Neben Quartiergebern braucht sie auch noch etliche Freiwillige für die Tage im August. „Wir können jede Hilfe gebrauchen“, betont sie. Neben den Gästen aus der Bretagne kommt auch eine kleine Besuchergruppe aus der englischen Gemeinde St. Germans, der Partnergemeinde von Plouguerneau, sowie erstmals auch eine Delegation aus Polen. „Es soll schließlich eine europäische Begegnung werden“, erläutert Koch.

Die Begrüßung der Gäste am Samstag, ein gemeinsames Mittagessen sowie ein Europäischer Abend am Sonntag, ein Konzert am Mittwoch und der Abschiedsabend am Donnerstag, all das geht nur mit vielen Helfern. Wer hier mit anpacken möchte, kann sich bei Carola Koch im Rathaus oder bei Erwin Hund von der IGP melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.07.2018