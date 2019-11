Rathaus-Verteidiger sind hoffnungslos unterlegen

„Ja, wo bleiwwe se denn?“ Der Ausruf galt den Kälble-Karnevalisten die zwar leicht verspätet, aber dafür mit großem Tross zum Rathaus-Sturm ansetzten. Im Kampf um den Chefsessel im Rathaus waren die Verteidiger hoffnungslos unterlegen. Zum Häuflein Aufrechter, die sich der Übermacht entgegenstellten, zählten neben Bürgermeister Michler lediglich eine grün-schwarze Koalition bestehend aus den Gemeinderäten Birgit Jänicke und Bernd Grabinger sowie einigen Unterstützern.

Nachdem sich der Kälble-Tross in der Rathausstraße formiert hatte, rückte die närrische Streitmacht unaufhaltsam näher. Als charmante „Sturmspitze“ führte Kälble-Prinzessin Jessika II. das Regiment an. Die Nachhut bildeten etliche Elferräte und weitere Gefolgsleute. Ein letztes Hindernis stellte die Überquerung der Hauptstraße dar. Nachdem die Ampel „grün“ signalisiert hatte, folgte der Endspurt und die Eroberer waren am Ziel ihrer Wünsche angekommen.

Ein erster Schuss aus der Konfetti-Kanone unterstrich den Machtanspruch der Narren. „Wir haben zwar einen neuen Wohnsitz, aber uns fehlt noch der offizielle Amtssitz“, stellte Kälble-Vorsitzender Stefan Specht fest. Um dem Ansinnen Nachdruck zu verleihen, brachten die Narren ihr Geschütz erneut in Stellung.

Widerstand zwecklos

Die Pappmache-Kanone mit ihrem Konfetti-Schießpulver sorgte buchstäblich für ein „buntes Treiben“ vor dem Rathaus, bei dem Angreifer und Verteidiger schon mal den Durchblick verloren. Einfach so „roilosse“, das war aber dann doch nicht die Sache des Bürgermeisters. Nachdem Widerstand zwecklos war, verteidigte er seinen Amtssitz mit gereimten Worten: „Das Kälble-Heim ist Euch wohl noch nicht genug, wollt auch im Edinger Rathaus regieren, das zeugt von Mut“, bemerkte Michler anerkennend. Fürs weitere Renovieren des neuen Domizils hätten die Kälble im Moment weder Zeit noch Geld, deshalb stelle das Rathaus eine ideale Geschäftsstelle für die Narrenschar samt ihrer Prinzessin dar, verteidigte Stefan Specht den Besitzanspruch.

Man wolle heute mal nicht so sein, drum lasse man die Kälble-Schar ins Foyer nun rein, machten das Ortsoberhaupt und seine Getreuen den Weg unter einer Bedingung frei: „Wir übergeben Euch die Macht doch nur auf Zeit, am Aschermittwoch stehe ich dann wieder bereit“, kündigte Michler schon einmal an.

Schließlich einigte man sich auf einen Kuss der Prinzessin als „Türöffner“. Im Gegenzug gab es für die Kälble-Regentin auch gleich den großformatigen Schlüssel zum Amtssitz. Das kühle Wetter tat das seine, dass man lieber drinnen als draußen stand. Dort gab es Blumen für die Regentin. Im Gegenzug revanchierten sich die Narren mit dem Jahresorden.

Das gewichtige Stück, das von Bettina Schroth entworfen wurde, ermöglicht einen Blick in die 66-jährige Geschichte der Narretei am Ort. 1954 hatte sich eine Fastnachts-Abteilung innerhalb des Turnvereins gegründet. Seit 1975 agieren die Karnevalisten als eigenständiger Verein und sorgen als „Edinger Kälble“ für Frohsinn in der fünften Jahreszeit.

Damit es beim Austausch von Worten und Orden nicht allzu trocken zuging, hielten die Rathaus-Bediensteten Manuela Weinzierl, Andrea Ried und Daniela Weißenberger die Stellung und bewirteten mit Sekt, Saft und Knabberzeug. Nach drei donnernden Kälble-Ahoi wünschte der entmachtete Rathauschef den Karnevalisten eine erfolgreiche Kampagne.

