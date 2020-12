Neu-Edingen.Die großen „Wir schließen“-Banner kündeten bereits vom Ende des Real-Markts in Neu-Edingen, jetzt bestätigt zumindest eine Seite: Aus dem Real-Markt in Neu-Edingen soll eine Kaufland-Filiale werden. Diese Nachricht erhielt Bürgermeister Simon Michler am Dienstagmorgen per Mail vom örtlichen Real-Geschäftsleiter, wie er auf „MM“-Nachfrage sagte.

Ab Ende Januar ist es demnach vorbei mit

...