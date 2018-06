Reiche Beute in Gaststätte

Anzeige

Reiche Beute machte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Sonntag bei einem Gaststätteneinbruch in der Hauptstraße in Höhe der Bahnhofstraße. Der Einbrecher hebelte im Hinterhof des Anwesens ein Fenster auf, so die Polizei, stieg über dieses in das Lokal ein und durchsuchte die Räumlichkeiten nach wertvollen Gegenständen.

Dabei ließ er zahlreiche hochwertige Flaschen Alkohol, Bargeld, ein Mac Book, ein Handy sowie ein Tablet-PC im Gesamtwert von mehr als 10 000 Euro mitgehen. Über den Haupteingang flüchtete er dann in unbekannte Richtung. An dem Fenster entstand lediglich geringer Sachschaden. Als Tatzeit kommt 23.45 Uhr bis 10 Uhr in Frage.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer 06203/9305-0 oder dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter der Rufnummer 06203/892029 in Verbindung zu setzen. pol