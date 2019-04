Reifen an Mercedes abmontiert

Vier bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag in Neckarhausen alle vier Reifen von einem Mercedes C 200 abmontiert und den Wagen auf Pflastersteine gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Anwohner die Männer gegen 3 Uhr in der Hauptstraße und sprach sie an. Das Quartett flüchtete daraufhin in einem Sprinter in Richtung Seckenheimer Straße. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die Fahndung blieb jedoch zunächst ohne Erfolg. Nach Angaben des Zeugen könnten an dem Mercedes Sprinter die Kennzeichen SR-B oder SR-S angebracht gewesen sein. Auffällig an Fluchtfahrzeug waren die verrostete Rückseite sowie der abgeplatzte Lack. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06203/930 50. pol/agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.04.2019