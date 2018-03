Reiner Spatz VdK-Vize und Kassenwart

Anzeige

„Bringt Eure Ideen ein!“

Als negativ bezeichnete Wirths die Absage bei „Rund ums Schloss“, aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen. Auch die geplante Informationsveranstaltung des VdK-Ortsverbandes zur Bundestagswahl musste ausfallen. Was allerdings nicht an der Ortsgruppe, sondern an äußeren Gegebenheiten gelegen habe. Von zukünftigen Problemen sprach Wirths im Hinblick auf den geringen Mitgliederzuwachs und die damit verbundene Überalterung. „Viele sehen den VdK von der Altersstruktur her als ’Krampfader-Geschwader’“, formulierte Wirths und fügte an: „Dabei sind wir mit fast zwei Millionen Mitglieder der größte Sozialverband Deutschlands – und wir kümmern uns beileibe nicht nur um die Alten.“ Er appellierte an die Mitglieder: „Bringt Eure Ideen und Vorschläge ein, wir sind für alles offen, was den VdK stärkt.“

Kassenwart Ludwig Röderer gab im Anschluss letztmalig den Kassenbericht ab. Er informierte über die ausgeglichene Kassenlage. Revisorin Hildegard Berres bescheinigte eine einwandfreie Kassenlage. Die Wahlen leitete Hans-Peter Hocker vom VdK-Kreisvorstand. Er lobte das ehrenamtliche Engagement der Aktiven. „Ein so junger Mann ist ein Plus für den VdK“, freute sich Hocker über den Einsatz des neugewählten 53-jährigen Reiner Spatz auf dem Posten des Stellvertreters und Kassiers.

Und nachdem sich niemand als Schriftführer gefunden hatte, erklärte sich Wirths bereit, das Amt in Zweitfunktion zu übernehmen. Künftig soll es abwechselnd in Edingen und Neckarhausen jeden ersten Donnerstag im Monat einen VdK-Treff geben. Auch die Teilnahme an Rund ums Schloss wird wieder angestrebt. fer

Mannheimer Morgen, Samstag, 31.03.2018