Reinigungsautomat erleichtert die Arbeit enorm

Es muss nicht immer brennen oder anderweitig Not am Mann sein, wenn die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen in Mannschaftsstärke antritt. Es gibt auch erfreuliche Anlässe wie die Spendenübergabe am Donnerstagabend im Neckarhäuser Schlosshof zeigte. Vertreter des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbandes (BGV) überreichten eine Spende in Höhe von 10 000 Euro an die Wehr. Das Geld wurde bereits umgesetzt und zwar in einen Reinigungsautomat für Atemschutzmasken und dazugehörige Gerätschaften.

„Wir haben den Automaten schon ausprobiert. Das Gerät erleichtert die Arbeit enorm“, zeigte sich der hauptamtliche Gerätewart, Thomas Quintel, sehr zufrieden mit der Anschaffung. Zuvor habe man das Ganze manuell reinigen müssen, was mit einem großen Arbeitsaufwand verbunden gewesen sei. Schließlich müssten die Atemschutzmasken nach jedem Einsatz gereinigt werden. Nicht nur wegen des erforderlichen Durchblicks, sondern auch aus hygienischen Gründen.

Geld gut angelegt

„Mit dem „normalen Budget“ wäre eine solche Anschaffung kaum zu stemmen gewesen, dank der Spende konnte jetzt sogar noch Zubehör angeschafft werden“, erläuterte der Gerätewart und fügte an. „Der Automat verfügt über drei Stufen, so dass die Einstellung je nach dem Grad der Verschmutzung erfolgt.“