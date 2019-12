Reiselustige Jubilarin feiert gleich zwei Tage lang

Grund zur Freude hatte gestern Gertrud Quintel aus Neckarhausen: Am 9. Dezember 1929 geboren, feierte sie ihren nunmehr 90. Geburtstag. Bürgermeister Simon Michler überbrachte der Jubilarin die Glückwünsche der Gemeinde und des Ministerpräsidenten.

Gertrud Quintel, geborene Stahl, ist waschechte Neckarhäuserin: Hier wurde sie geboren und besuchte bis 1944 auch die Schule. Im Anschluss absolvierte sie – wie damals fast alle Mädchen – das obligatorische „Landjahr“, das die junge Frau zum Bauer Haag führte. Danach arbeitete sie in einer Näherei – bis es hieß: „Daheim gibt es genug Arbeit.“ Die gab es auch in der elterlichen Wagnerei, in der Gertrud Stahl eine Lehre machte. Auch auf den Feldern half sie weiterhin.

Im Jahr 1954 heiratete sie ihren Heinz, der jedoch bereits vor 34 Jahren gestorben ist. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Sechs Enkel und vier Urenkel – das jüngste gerade vier Monate alt – gehören inzwischen ebenfalls zur Familie.

Gertrud Quintel ist im örtlichen Vereinsleben fest verwurzelt – auch durch ihren Mann, der 20 Jahre im Vorstand des MGV Neckarhausen war und sich auch als Mit-Initiator beim Aufbau der Partnerschaft mit dem französischen Plouguerneau aktiv eingebracht hat. Sie selbst engagiert sich seit 20 Jahren im Vorstand des Behinderten-Sport-Vereines und ist auch durch das Schwimmen und die Gymnastik noch sehr fit. Im Alltag braucht sie selbst keine Hilfe, dafür verköstigt sie die Familie gut, gerne und viel mit Gebackenem und Gekochtem.

Trotz ihrer zeitfüllenden Tätigkeiten bereist Gertrud Quintel auch sehr gerne ferne Ländern der Erde und war unter anderem schon in Indien, Mexiko, USA und Südafrika. Ihre letzte Reise führte sie nach Budweis in Tschechien, wie sie erzählt. Den Jahreswechsel möchte sie bei einer Flusskreuzfahrt auf dem Rhein, von Düsseldorf bis Antwerpen, feiern. Dass sie auch ihren runden Geburtstag gleich über zwei Tage und mit vielen Gästen feiert, unterstreicht die Lebensfreude der Jubilarin und ihren Willen, das Leben auch im hohen Alter weiterhin zu genießen. red

