Revierchef Oechsler bei liberaler Runde

Der FDP-Ortsverband Edingen-Neckarhausen hat für seine liberale Runde am Donnerstag, 13. September, um 20 Uhr im Bürgersaal das Thema Polizeiarbeit ausgewählt. Als Referent kommt dazu Polizeirat Peter Oechsler, Leiter des Polizeireviers Ladenburg. Die Einhaltung von Gesetzen und die Verfolgung von Straftaten und deren Ahndung seien elementare Bestandteile eines Rechtsstaates und zählten zu den Hauptanliegen liberaler Politik, heißt es in der Einladung. Oechsler wird anhand von Schaubildern die Kriminalstatistik darstellen und die Gründe für Zuwächse und Abnahme in den einzelnen Kategorien erläutern sowie über Präventionsmöglichkeiten der Bürger und Maßnahmen der Polizei informieren. red

