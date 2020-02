Rosenmontagspartyin Schläfer-Halle

Es wird wieder närrisch beim Gesangverein 1859/1897: Unter dem Motto „Wild, Wild West“ startet am 24. Februar um 20.11 Uhr die Rosenmontagsparty in der Eduard-Schläfer-Halle am Freizeitbad Neckarhausen. Für Musik sorgt DJ „Fun4You“. Getreu dem Motto bieten die Gastgeber selbstgemachte Burger und Currywurst an. Eintrittskarten für die Party sind im vergünstigten Vorverkauf ab sofort zum Preis von sieben Euro erhältlich, und zwar im Hofladen Jochen Krauß, Hauptstraße 417 und bei der Schuhmacherei Werner Hertel, Hauptstraße 428 in Neckarhausen. An der Abendkasse kosten die Tickets acht Euro. red

