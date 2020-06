Rote Tücher statt Lichter am JUZ

Während am Montagabend viele kulturelle Einrichtungen in ein rotes Licht gehüllt waren, hat das Jugendzentrum JUZ „13“ in Edingen-Neckarhausen eine energiesparende Variante gewählt. „Wir haben die Fensterfront rot abgehängt, um unsere Solidarität mit der Aktion zu bekunden“, schreibt Jugendsozialarbeiter Werner Kaiser dazu und ergänzt: „Es geht darum, auf die Sorgen und Nöte der Veranstalter, Künstler, etc. in dieser ’Corona-Krise’ hinzuweisen.“

Auch an der Arbeit des Jugendzentrums geht die Pandemie nicht spurlos vorüber. „Wenn dieses Mist-Virus uns keinen Strich durch die Rechnung macht, dann planen wir für 2020 noch mehrere Veranstaltungen“, schreibt Kaiser weiter, übernimmt dafür aber keine Gewähr.

Von Ende Juli bis Mitte September werde man sich am Ferienprogramm der Gemeinde beteiligen, „wenn dieses stattfindet“. Am 10. Oktober sei das große „Dorfrock-Festival“ im Sportzentrum geplant, am 7. November „Herbst-Rock“ mit drei Bands im JUZ „13“.

Das Wochenprogramm

Beim JUZ-Wochenprogramm gibt es aktuell folgende Angebote:

Montag: 15 Uhr „Zockertreff“, 17 Uhr Kegel-AG, 18 Uhr Jugendrat- und FOEN-Sitzung

Dienstag: 15 Uhr Holzwerkstatt, 17 Uhr Kreativ-AG.

Mittwoch: 15 Uhr Werkstatt-Treff, 17 Uhr PC-Time.

Donnerstag: 15 Uhr: „Zocker-Treff“, 17 Uhr Billard-Club.

Freitag: 15 Uhr „PS-III-Zockerei“ auf Großleinwand mit Beamer, 17 Uhr PC-Time.

Wann der „Offene Bereich“ wieder öffnet und die Veranstaltungen starten, werden Kaiser und Erzieher Arne Heider rechtzeitig bekanntgeben. Sie sind telefonisch (06203/808290) und per E-Mail (juz13-hallo@t-online.de) zu erreichen. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.06.2020