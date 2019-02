„Rund ums Schloss“ eine wichtige Einnahmequelle

„2018 war für unseren „Förderverein Chormusik an der Lutherkirche“ ein ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr“, stellte Fördervereinsvorsitzender Bernhard Bader bei der Jahreshauptversammlung fest. Das 100-jährige Bestehen des evangelischen Singkreises Neckarhausen, das im vergangenen Jahr mit mehreren Veranstaltungen gefeiert wurde, stand dabei im Fokus. Schließlich sieht der Förderverein seine Aufgabe insbesondere darin, musikalische Aktivitäten innerhalb der Kirchengemeinde zu fördern und zu unterstützen. Zumal ein Großteil der Fördervereinsmitglieder zu den aktiven Sängerinnen und Sänger des Singkreises zählen.

In seinem Jahresrückblick listete der Vorsitzende die zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten des Fördervereins auf. Dazu zählen hochkarätige Konzerte ebenso wie Autorenlesungen, Ausflüge sowie die Teilnahme an „Rund ums Schloss“. Nach den Mitgliedsbeiträgen stelle diese Veranstaltung die wichtigste Einnahmequelle für den Förderverein dar. Fehle dieses Geld in der Kasse, seien die immer teurer werdenden Konzerte in der bisherigen Qualität nicht mehr zu realisieren. Bader dankte der fleißigen Helferschar für ihren unermüdlichen Einsatz.

Nach dem Rückblick folgte der Ausblick. Aktuell vollzieht sich beim Singkreis ein Chorleiter-Wechsel. „Mit Manuel Knoll hatten wir seit Januar 2017 einen jungen, engagierten Dirigenten, der wegen seines Studienplatzwechsels gekündigt hat“, informierte Bader. Erfreulicherweise hätten Kirchengemeinde und Singkreis mit Wieland Bosse einen großartigen Chorleiter verpflichten können, der den Singkreis ab dem 1. März offiziell übernimmt.

Keine Kinderchöre mehr

Weniger positiv sieht es bei den Kinderchören der evangelischen Kirchengemeinde aus, die vom Förderverein ebenfalls finanziert und als Unterabteilung des Singkreises geführt wurden. Nachdem die bisherige Chorleiterin Mitte vergangenen Jahres überraschend gekündigt hatte, existieren derzeit keine Kinderchöre mehr. „Das bis heute kein Ersatz gefunden werden konnte, ist wohl der Überlastung des Pfarrer-Ehepaars und des Kirchengemeinderats durch die Kindergartenproblematik geschuldet“, mutmaßte der Fördervereins-Vorsitzende. Es gebe zwar inzwischen einen „Runden Tisch“ mit dem Gesangverein Neckarhausen und der katholischen Kirchengemeinde, um Lösungsansätzen zu erarbeiten, die ihm persönlich aber wenig erfolgversprechend erscheinen.

Bader dankte dem Pfarrer-Ehepaar Antje und Andreas Pollack für das stets offene Ohr wenn es um die Belange des Fördervereins gehe und sicherte ihm und dem Kirchengemeinderat das volle Vertrauen der überwiegenden Mehrheit der Fördervereins-Mitglieder zu. Ein besonderer Dank ging auch an seinen Stellvertreter Christian Huy, der als Singkreis-Vorsitzender das Festprogramm zum Singkreis-Jubiläum maßgeblich mitgestaltet hatte. Aktuell zählt der Förderverein 121 Mitglieder und damit fünf mehr als im Vorjahr.

Über ein Kassenplus informierte Kassier Dieter Müller. Seitens der Kassenprüfer bescheinigte Dagmar Amelung eine einwandfreie Kassenführung, worauf Klaus Eichmeier die Entlastung einleitete und dem Vorstand für sein „hervorragende Arbeit“ dankte.

Zum Abschluss zeigte Michael Schöfer noch Impressionen vom Singkreis-Jubiläum in bewegten und bewegenden Bildern. fer

