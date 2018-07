„Rund ums Schloss“ wird abends richtig voll

Anzeige

Hannelore Schäfer

„Richtig voll wird es erst am Abend“, prophezeite Bürgermeister Simon Michler bei der nachmittäglichen Eröffnung des beliebten Klassikers „Rund ums Schloss“. Er sollte Recht behalten. Je tiefer die Sonne sank, umso höher stiegen die Besucherzahlen in Neckarhausen. Am Abend ging es bei „Rund ums Schloss“ dann buchstäblich rund. Die Fest- und Feierfreudigen strömten herbei, überall wurde kräftig aufgetischt, reichlich eingeschenkt und friedlich gefeiert.

Der Auftakt war wie gewohnt ein echter Knaller. Die Kanoniere Roland Müller und Reinhold Schlachter rückten mit dem nostalgischen Geschütz an und bezogen im Schlosspark Stellung. Für den „dreifach donnernden“ Fest-Salut sorgte der Rathaus-Chef höchstpersönlich, indem er an der Sicherheitsleine zog. Nachdem die Kanonenschläge verhallt und der Pulverdampf verzogen waren, ging es für Michler beim Fassbieranstich buchstäblich hammerhart weiter.