Saatgut für Kastanie stammt aus dem Lustgarten

Bürgermeister Michler sagte, er freue sich, dass sich das Jugendblasorchester so gut etabliert habe und auch bei offiziellen Anlässen der Gemeinde zu hören sei. Im Vorfeld der Aktion hatten Bedienstete des Bauhofs bereits die Pflanzgrube ausgehoben, während Herbert Stein vom Bau- und Umweltamt mit Schaufeln zum Zuschütten und Kannen zum Wässern des Baum-Jünglings zur Stelle war. Dieser hat Verwandtschaft in Ladenburg und ist ein direkter Abkömmling einer mächtigen Rosskastanie, die im ehemaligen Lustgarten der Bischöfe von Worms steht. „Ich habe dort Kastanien aufgesammelt und eingetopft. Heraus kam ein kräftiger Spross, der jetzt an seinem neuen Platz wachsen, blühen und gedeihen soll“, sagte Untucht-Grau und fügte an: „Wir hoffen, dass in etwa in 20 Jahren die Kinder unserer jetzigen Musikschüler die ersten Kastanien sammeln können.“

Ein Mädchen fand diese Vorstellung „echt cool“. Jetzt wollen die jungen Leute „ihren“ Baum hegen, pflegen, regelmäßig gießen und ihm sogar einen Namen geben. „Es wurden zwar schon einige Vorschläge im Hinblick auf die Namensgebung gemacht, aber bis jetzt ist die Kastanie noch namenlos“, sagte die Jugendleiterin. Nächster Auftritt des Jugendblasorchesters ist am Samstag, 21. April, zusammen mit dem Hauptorchester beim Jahreskonzert der Musikvereinigung. fer

