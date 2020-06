Sachschaden bei Brand

Gegen 2 Uhr wurde das Feuer den Einsatzkräften gemeldet. Priebe

Bei einem Brand am frühen Samstagmorgen in Edingen-Neckarhausen ist ein Schaden von 20 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, blieb die Bewohnerin des Hauses unverletzt. Passanten hatten gegen 2 Uhr gemeldet , dass ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße brenne. Die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen konnte die Flammen auf dem Dach zügig löschen. Allerdings gab es zahlreiche Glutnester, die umfangreiche Nachlöscharbeiten nach sich zogen. Eine genaue Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Dies bestätigte am Montag auch noch einmal ein Polizei-Sprecher auf Anfrage dieser Redaktion.

Fest steht laut Polizei-Mitteilung aber, dass auf dem Dach trockene Nadeln und Laub von danebenstehenden Bäumen lagen, die in Brand gerieten. Dies erweckte bei den Passanten den Eindruck, dass der Dachstuhl brenne. Das Haus ist wegen des Löschwassers nun unbewohnbar. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Zudem befanden sich ein Rettungswagen der Johanniter und zwei Streifenwagen der Polizei am Brandort. pol/tge

