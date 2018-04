Sanierungsmaßnahmen belasten Vereinskasse

Anzeige

Im Vorfeld des Jubiläums habe die Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit und Werbung“ mit Wolfgang Schmidt und Hubertus Wittenberg wertvolle Arbeit geleistet. Ferner dankte der Vorsitzende allen, die bei der Ausgestaltung des Jubiläums als Helfer und Unterstützer mitgewirkt haben. Mit Ausgaben von rund 6000 Euro für das gesamte Jubiläumsjahr sei man gut weggekommen.

Weniger rosig sieht es bei der Suche nach Helfern und Funktionären aus, die sich etwas längerfristig einbringen wollen. Irgendwann einmal, wenn die noch aktiven „alten Simpl in der Vorstandschaft abtreten“, wie Hans Nicht scherzend formulierte, müssten doch Nachfolger da sein, die den TVN weiter in die Zukunft führten.

Aktuell zählt der Verein 712 Mitglieder, das sind 30 weniger als noch im Vorjahr. Der Rückgang sei auch im Zusammenhang mit der Ganztagsschule und dem schmaler gewordenen Zeitfenster der Schüler zu sehen. Leider würden sich die Schulen am Ort auch nicht am „Tag des Sportabzeichens“ beteiligen, bedauerte Nicht.

Einstimmig hatte man einer Beitragserhöhung zugestimmt, die ab dem 1. Januar 2019 in Kraft treten soll. Kinder und Jugendliche zahlen demnach 48, Schüler und Studenten 54 Euro, Erwachsene 84 und Passive 54 Euro. Der Beitrag für Familien bleibt unverändert. Die damit verbundenen Mehreinnahmen sollen unter anderem zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen verwendet werden.

Hallenrenovierung hat Priorität

Als erste Maßnahmen wurden Geräteraum-Tore erneuert und auf LED-Beleuchtung umgestellt. Nachdem der TVN sich für den Verbleib an seinem bisherigen Standort ausgesprochen hatte, wollte man zunächst eine Gymnastikhalle anbauen. Aufgrund der geschätzten Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro ließ man dieses Vorhaben aber fallen.

Zwischenzeitlich konzentriert man sich ganz auf die Sanierung der Halle, deren einzelne Maßnahmen Architekt Andreas Daners erläuterte. Mit zu den teuersten Posten zählen das Dämmen der Decke und die Verglasung. „Bei der Heizung ist möglicherweise noch Einsparpotenzial vorhanden – je nachdem, welche Energie-Form man favorisiert“, erläuterte Daners.

Die Erneuerung der Heizung sowie den Brandschutz will man in 2018 angehen. „Die Sanierung ist teuer, aber wir sollten in die Zukunft investieren, damit das Ganze auch mehrere Jahrzehnte hält“, kommentierte ein Mitglied den Kostenüberblick.

Zuvor hatte Kassenwartin Andrea Radvan über die geordnete Kassenlage informiert, bevor dann die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft erfolgte.

