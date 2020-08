SAP-Bläser geben Konzert

Edingen-Neckarhausen steht vor einem kleinen Festival in Corona-Zeiten. Ab Freitag, 14. August, gibt es nun bereits zum zweiten Mal die „Sommergeschichten“. Für das Open-Air-Kino im Schlosshof sind nach Angaben von VHS-Leiter Hermann Ungerer rund 100 Tickets verkauft, weitere gibt es im Vorverkauf im Schloss. Der Samstag gehört dann einmal mehr den „Szenemachern“ und ihrem Impro-Theater.

Ein musikalischer Leckerbissen verspricht das Gastspiel am Sonntag, 16. August, zu werden. Dann kommt mit „WIND 5.0“ das Bläserquintett des SAP Sinfonieorchesters. Fünf Solo-Bläser des großen Ensembles spielen Meilensteine der Kammermusik aus drei Jahrhunderten. Die Kammerformation besticht nach eigenen Angaben durch eine ungemeine Fülle an Klangfarben, für die bedeutende Komponisten zahlreiche Werke schufen.

„Lassen Sie sich von der Virtuosität, der Spielfreude und der musikalischen Homogenität des Ensembles verzaubern“, heißt es auf ihrer Homepage. Am Sonntag bringen sie Werke von Haydn, Mozart, Strauss und Arnold mit. Der Eintritt kostet zehn Euro plus Spenden. Die gesamten Konzerteinnahmen werden an nph-kinderhilfe.org (Nuestros Pequeños Hermanos – Schulprojekt in Haiti) gespendet.

Anmeldung erforderlich

Für alle drei Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung entsprechend der gültigen Corona-Verordnung notwendig. Um der derzeitigen Situation weiterhin gerecht zu werden, wird an allen drei Abenden auf den Ausschank von Getränken verzichtet, die Besucher dürfen sich jedoch gerne selbst versorgen und Getränke von zuhause mitbringen. Anmeldungen sind bei der VHS-Geschäftsstelle, Rathaus Neckarhausen (Schloss), Zimmer 1, Telefon 06203/80 82 50, E-Mail: vhs@edingen-neckarhausen.de, möglich. hje

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020