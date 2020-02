Saure Heringe, süße Tänze

„Heute ist der Tag, den der Narr nicht mag“, stellte Kälble-Sitzungspräsident Stefan Specht als „Merkwürden“ in seiner Trauerrede fest. Beim traditionellen Heringsessen am Aschermittwoch gedachten die Kälble-Karnevalisten in Edingen der dahingeschiedenen Fasnacht. Die Trauer war aber nur von kurzer Dauer. Kaum hatte man symbolisch den Sargdeckel zugeklappt, feierte die Verblichene schon wieder fröhliche Urständ.

Gramgebeugt und mit lautem Wehklagen zog der Elferrat samt Prinzessin Jessika II. „aus dem Herzen des Vereins“ in der Pestalozzihalle ein. Die jammervolle Narrenschar wurde bereits von einer vielköpfigen Trauergemeinde erwartet. Beim Anblick der untröstlichen Fasnachts-Fans stimmten auch die Gäste ins Rhabarber-Geheul der Karnevalisten ein. Mit dem Auftritt der Mini- und Jugendgarde gab es einen ersten Lichtblick am verdüsterten Fasnachts-Firmament. Mit ihrem Schautanz „Glitzerfische“ gelang den Mädchen eine glänzende Darbietung.

Im Gewand von Merkwürden betrat wenig später Stefan Specht den Saal. Der Mann mit Glocke und Gebetbuch konstatierte: „Die Prinzessin ist den Tränen nah, das Ende der Fasnacht ist da.“ Bevor der Leichenschmaus aufgetragen wurde, hielt Specht noch einen kurzen Rückblick auf die Kampagne, die für die Kälble, im 66. Jahr ihres Bestehens, ausgesprochen erfolgreich verlaufen sei. Nach der Henkersmahlzeit, Heringe samt Pellkartoffeln aber auch Wurstsalat und Kräuterquark als Alternative, zelebrierte man die Beerdigung der Fasnacht. Dazu formierte sich eine kleine Prozession mit vier Sargträgern, die jammer- und würdevoll den Abmarsch vor die Hallentür antrat, wo man sich des Sargs entledigte. „Mache ma schnell, es ist kalt, un ä Schnäpsel wartet schon“, war man sich einig.

Flottes Programm

Dann gab es nur noch ein Motto: „Die Fasnacht ist tot, es lebe die Fasnacht.“ Der Herzschrittmacher der Karnevalisten tickte wieder, und mit einem gewaltigen Luftsprung stürmte Stefan Specht samt Gefolge in den Saal. Schlag auf Schlag ging es weiter im Programm durch das Dietmar Clysters führte. Die Juniorengarde zeigte einen zackigen Marschtanz mit perfektem Sprung in den Spagat. Ebenso flott unterwegs waren die jungen Damen der Elferratsgarde mit ihrem Schautanz „Schach matt“. Bei ihnen kam auch Prinzessin Jessika als royale Dame tänzerisch ins Spiel. Zuvor hatten Chiara Belsanti und Lena Drogosch von den Mannheimer Löwenjägern ihre beruflichen Perspektiven beleuchtet. „Am besten wär’ man Millionär“, resümierten sie dabei.

Ein bisschen Spaß muss sein, das galt auch für die lustigen Wettspiele mit Prinzessin Jessika, bevor es dann noch einmal tänzerisch auf die Piste ging. Die Kälble-Showtanz-Gruppe „No Limits“ sorgte mit ihrem Tanz „Apres Ski“ für Hüttenzauber.

