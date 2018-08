Schlepper rücken an

Große Strohtraktoren und Werbebanner rund um Neckarhausen kündigen es seit Tagen an: In diesem Jahr gibt es wieder ein Schleppertreffen in Neckarhausen. Es ist bereits die sechste Auflage und findet am Sonntag, 9. September, ab 10 Uhr erneut an der „Krauß’schen Maschinenhalle“ gegenüber dem Weiherhof in Neckarhausen statt.

In diesem Jahr kann die Interessengemeinschaft Schlepperfreunde auf 15 Jahre seit ihrer Gründung zurückblicken. Erwartet wird eine Vielzahl an Schlepperfreunden von befreundeten Clubs. Diese werden die Veranstaltung mit ihren Oldtimer-Traktoren verschiedener Hersteller, Baujahre und Größen, in mühevoll restauriertem oder gut erhaltenem Originalzustand, bereichern.

Über den Tag verteilt, sind einige der Oldtimer-Schlepper in Aktion zu bestaunen, etwa bei der Feldarbeit, beim Pflügen und Eggen oder bei der Brennholzaufbereitung. Auf die kleinen Gäste wartet die beliebte Strohhüpfburg, ein Korbmacherlädt zum Mitmachen ein. Auch für die Verpflegung der Besucher ist gesorgt. red

