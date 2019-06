Schlossparkfreunde besuchen Landau

Die Jahresexkursion des Vereins der Schlossparkfreunde Neckarhausen führt am Samstag, 20. Juli, in die alte Festungsstadt Landau in der Pfalz. Dort gibt es eine Führung durch das Gartenschaugelände (Landesgartenschau 2015 auf dem ehemaligen Kasernengelände „Caserne Estiennne et Foch“). Außerdem besichtigen die Teilnehmer die dortigen großzügigen Parkanlagen (Goethe-, Ost-, Süd-, Schiller- und Davoyenpark), die nach der Niederlegung der Festungsmauern ab 1872 gestaltet wurden. Dabei orientierte man sich an dem Stil der Englischen Landschaftsparks. Einzelheiten und Anmeldungen zu der Exkursion nach Landau gibt es beim Verein der Schlossparkfreunde, Holger Lulay, Telefon 0621/47 58 79. red

