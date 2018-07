Schlossparkfreunde im Palmengarten

Anzeige

Der Verein der Schlossparkfreunde Neckarhausen unternimmt am Samstag, 21. Juli, eine Exkursion zum Palmengarten in Frankfurt durch. Um 8 Uhr geht es vom Schlosspark Neckarhausen per Bus in einen der schönsten mediterranen Gärten Deutschlands. Im Anschluss an die eigenständige Erkundung des Palmengartens geht es weiter zu einer Führung im Staatspark Fürstenlager in Bensheim-Auerbach (regelmäßiger Sommersitz von Landgraf Ludwig IX.) an der Bergstraße. Das Abendessen gibt es im Restaurtant „Blauer Aff“ in Bensheim. Die Rückkehr in Neckarhausen ist gegen 21 Uhr geplant. Weitere Infos und Anmeldungen beim Verein der Schlossparkfreunde Neckarhausen, Holger Lulay, Telefon 0621/47 58 79. red