Schlosstor wird zur Parkpforte

An den beiden Neckarhäuser Originalen, dem vor dem Freizeitbad und seinem Pendant in der Parkmauer an der Speyerer Straße, ersetzte Herold Ornamente, die entweder vom Rost zerfressen oder von Menschenhand mutwillig zerstört wurden. Und da von der ganzen Aktion einiges an Material übrig geblieben war, kam er auf die Idee sein eigenes Schlosstor zu bauen, verriet er uns damals. Während Türrahmen und Gestänge aus Eisen sind, wurden die Ornamente aus weicherem Material geformt.

Künstlerische Freiheit gegönnt

Mit dem Meißel trieb Herold Rillen ins Blattwerk, und mit dem Hammer wurden die gewünschten Wölbungen bei Ranken, Rosetten und Füllhörner erzielt. Oben auf dem Torrahmen zieren zwei Palmen das Gestänge, deren metallene Blätter sorgsam gebogen und wellenförmig herausgearbeitet wurden. Zwischen den beiden „Gewächsen“ rankt sich ein bogenartiger Überbau mit reicher Ornamentik. Ein wenig künstlerische Freiheit gönnte sich Herold abseits der Originale mit dem badischen Landeswappen als Mittelpunkt und dem in Eisen verfestigten Ausspruch: „Der Anfang war schwer, doch schwerer das Ende.“ Was er aber keineswegs auf seinen Torbau bezog, sondern als „guten Spruch“ von einem der Firmengebäude seines ehemaligen Arbeitgebers übernommen hatte.

Den idealen Standort für das Tor sieht Stahl im Zugang zum Garten der ehemaligen Schlosswirtschaft, der jetzt als Park genutzt wird. „Dazu muss aber erst einmal einer der vorhandenen Sandsteinpfosten versetzt werden, damit für das Tor genug Platz ist“, erklärte Stahl. Wann das soweit sein wird, steht noch nicht fest. Bis dahin wird das Tor erst einmal im Bauhof zwischengelagert.

