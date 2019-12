„Schnecke im Rohr“ soll im Pumpwerk Geld sparen

Der Abwasserverband Unterer Neckar wird im kommenden Jahr rund 2,6 Millionen Euro investieren. Das geht aus dem Wirtschaftsplan hervor, den die Verbandsversammlung in dieser Woche einstimmig verabschiedet hat. Größter Einzelposten ist dabei der Neubau des Hebewerks I in Neckarhausen mit einer Rate von 1,2 Millionen Euro.

Einige Maßnahmen waren bereits 2019 geplant, mussten aber nach Angaben von Verbands-Geschäftsführer Klaus Ehry zurückgestellt werden, weil ein Notstromaggregat in Ladenburg dringend erneuert werden musste. „Der Ausfall eines Hebewerks mitten im Wohngebiet wäre fatal“, machte er deutlich.

Momentan sind alle Stellen besetzt, wie Ehry erleichtert mitteilte. Oft sei es nicht einfach, das notwendige Fachpersonal zu bekommen: „Wir haben jetzt sogar wieder einen Auszubildenden, der besucht gerade die Berufsschule in Stuttgart.“

Geld fließt auch in die Verbandskläranlage in Neckarhausen. So werden Auflagen des baulichen Brandschutzes erfüllt und eine Schwarz-Weiß-Trennung im Umkleidebereich umgesetzt. Das bedeutet, dass die Arbeitskleidung und die persönliche Kleidung räumlich voneinander getrennt werden, um eine Verkeimung auszuschließen. Dieses Prinzip wurde in den 1920er Jahren im Bergbau eingeführt. Insgesamt fließen rund 150 000 Euro in den Umbau.

Die Sanierung des Hebewerks IV/V in Ladenburg verschlingt mehr als eine halbe Million Euro. Die Betonsanierung kommt auf rund 300 000 Euro, der Auftrag dafür geht an die Firma BWS Rhein-Neckar in Heidelberg. Bei einer der Schmutzwasserschnecken will der Verband Neuland betreten. Eingesetzt werden soll das patentierte System „Schnecke im Rohr“, bei dem die das Abwasser nach oben transportierende Schnecke nicht in einem offenen Betontrog, sondern in einem geschlossenen Rohr aus Edelstahl verläuft. Davon erhofft man sich einen geringeren Reinigungsaufwand und einen langfristigen Verzicht auf Betonsanierungen. Den Auftrag vergab der Verband an den Patentinhaber, die Firma Kuhn in Höpfingen, für knapp 220 000 Euro.

Darlehen fast zinslos

Für Maßnahmen im laufenden Jahr nimmt der Verband Kredite in Höhe von 500 000 Euro auf. Bei einer zehnjährigen Laufzeit ist das Darlehen bei der KfW mit 0,01 Prozent quasi zinslos. Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler regte für künftige Kreditaufnahmen gleichwohl an, längere Laufzeiten zu wählen und diese an die Nutzungsdauer der finanzierten Anlagen anzugleichen. Dann könnten durch Abschreibungen die notwendigen Investitionen erwirtschaftet werden. Sein Schriesheimer Kollege Hansjörg Höfer pflichtete ihm bei.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019