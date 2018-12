„Schöne Einstimmung auf das Christfest“

„Zur Weihnacht gehören Kinder einfach dazu. Es war ein herzerwärmender Nachmittag und eine schöne Einstimmung auf das bevorstehende Christfest“, kommentierte eine Besucherin der kommunalen Seniorenweihnachtsfeier das vorweihnachtliche Programm. Es wurde von Schülern der Grundschulen beider Ortsteile sowie der Jugendmusikschule gestaltet.

Bei der dritten gemeinsamen Weihnachtsfeier für die über 70-Jährigen aus allen drei Ortsteilen war ein großer Kreis Altersgenossen zusammengekommen. Nachdem im vergangenen Jahr die Edinger Pestalozzihalle adventlicher Treffpunkt war, wurde die Feier dieses Mal in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen ausgerichtet. Die Gemeindeverwaltung hatte zwei Busse gechartert, die an verschiedenen Haltestellen den Senioren Zusteigemöglichkeiten boten und auch für den Rücktransport sorgten.

In der Halle lag schon Kaffeeduft in der Luft, auf den liebevoll eingedeckten Tischen brannten Kerzenlichter. Es herrschte eine erwartungsfrohe Stimmung, als Angelika Engelhardt, die Rektorin der Graf-von-Oberndorff-Schule, die Besucher begrüßte. Sie kündigte zwei unterhaltsame Stunden an, für deren Gestaltung die Kinder fleißig geübt und geprobt hatten. Zunächst aber war erst einmal Bürgermeister Simon Michler mit einem Bildvortrag an der Reihe, in dem er das zu Ende gehende Jahr aus kommunaler Sicht noch einmal Revue passieren ließ. Er erinnerte in seinem Rückblick an eine Vielzahl von Veranstaltungen und Ereignissen sowie an Personen, die das Gemeindegeschehen mitgeprägt haben.

Zu den Highlights in 2018 zählten die Einweihung der Fischkinderstube – laut Michler eine Erfolgsstory für Fischbestand und Naherholungswert – sowie die 50-Jahr-Feier mit den französischen Freunden aus Plouguerneau. In seinem Ausblick auf 2019 informierte das Ortsoberhaupt unter anderem über die Senkung des Wasserpreises, eine moderate Erhöhung der Eintrittspreise für das Freizeitbad sowie eine leichte Anhebung der Grundsteuer. Ferner werde ein neues Tenniszentrum im Sportzentrum und auf dem ehemaligen Tennisgelände ein kleines Wohngebiet entstehen.

Im geplanten Baugebiet Neckarhausen Nord wolle man Schritt für Schritt vorankommen, ein neuer Kindergarten im Gemeindepark soll entstehen sowie die Sanierung von Pestalozzi-Schule und Kindergärten vorangetrieben werden.

Nach den Ausführungen des Ortsoberhauptes wurde es auf der Bühne weihnachtlich. Als erstes sorgten niedliche Nikoläuse der Pestalozzi-Schule für eine „Traum-Bescherung“ im Gedichtformat, bevor dann ihre Kollegen des Schulchors „Flog ein Vogel“ anstimmten. Weiter ging es mit dem Minimusical „Der neue Stern“, das Schüler der Graf-von-Oberndorff-Schule in Szene setzten. Der helle Stern am Firmament bekam einen „Spezialauftrag“, er wies den Hirten den Weg zur Krippe mit dem Jesuskind. Und für Josef stand fest: „Er leuchtet nur für unser Kindlein, welch ein Wunder.“

Nach einem leichtfüßigen „Tanz der Schneeflöckchen“, den die Erstklässler der Graf-von-Oberndorff-Schule zeigten, folgte der musikalischen Ausklang, der von Orchester und Solisten der Musikschule gestaltet wurde. Durch das bunte Programm führte Musikschul-Leiterin Erika Tieg.

