„Schöne Momente – Musik unserer Chöre – früher und heute“, so lautet der Titel einer neuen Musik-CD, die der Gesangverein 1859/1897 jetzt produziert hat. Am kommenden Wochenende soll die Scheibe in den örtlichen Handel kommen. 18 Titel füllen insgesamt rund 50 Minuten, in denen eine musikalische Reise sowohl durch die Zeit wie auch die Stilrichtungen der Musik der Chöre des Vereins führt.

Die Sänger des ehemaligen Männergesangvereins 1859 und des Gesangvereins Germania 1897 sowie der darauffolgende Gemeinschaftschor beider Vereine sind ebenso zu hören, wie der gemischte Chor Germania Rocks sowie der Varius Chor. Der aktuelle Männerchor, der gemischte Chor „rocks2gether“ und der Kinderchor des Vereins vervollständigen die schönen Momente.

Die CD wird ab 7. Dezember in den Geschäften der Schuhmacherei Hertel und im Hofladen Jochen Krauß in Neckarhausen sowie in der Buchhandlung Bücherwurm in Edingen zum Preis von 12,50 Euro zu kaufen sein. 2,50 Euro pro verkaufter CD gehen als Spende an den Sozialfond der Gemeinde Edingen-Neckarhausen. red

