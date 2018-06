Schoko-Schleuder hoch im Kurs

Anzeige

Zwei Tage feierte die evangelische Kirchengemeinde Neckarhausen den 100. Geburtstag des evangelischen Singkreises. Nach einem klangvollen Sängerfest (wir berichteten) erinnerte man beim Gemeindefest mit einem bunten Programm ebenfalls an das Singkreis-Jubiläum.

Der Tag begann mit einem Familiengottesdienst unter dem Motto „Du bist ein Ton in Gottes Melodie.“ Pfarrerin Antje Pollack verglich die verschiedenen Tonarten mit Menschen der Gemeinde. Die einen schlagen in ihrer Wesensart einen leichten Ton an, bei anderen ist die Tonart getragener. Am Ende ergibt das Ganze einen Melodie, der sich alle zugeordnet fühlen dürfen. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom singenden Jubilar auf ebenso eindrückliche wie eindringliche Weise.

„Nehmen Sie die Gesangbücher am besten gleich mit, wir singen draußen im großen Chor mit den Besuchern weiter“, lud Singkreis-Leiter Manuel Knoll zum „offenen Singen“ ein. Mit Heinrich Schütz „Tischgebet“ stimmte man sich auf das Mittagessen ein. Fleißige Helfer hatten bereits den Grill angeworfen und brutzelten eifrig Steaks und Würste. Als vegetarische Alternative konnte man erstmals bei gegrilltem Schafskäse zugreifen. Ebenfalls ein heißer Renner waren die beliebten Dampfnudeln. Nachmittags war das üppige Kuchenbüffet im Gemeindesaal eine beliebte Anlaufstelle.