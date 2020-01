Schon 400 Unterstützer für schönere Unterführung

Die Dritt- und Viertklässler der Pestalozzischule Edingen machen Druck. Sie wollen, dass die Unterführung unter der Straßenbahn (Linie 5, RNV) freundlicher gestaltet wird. Beim jüngsten Neujahrsempfang der Gemeinde setzten sie deshalb ihre Unterschriftenaktion fort. Inzwischen haben sie bereits mehr als 400 Unterstützer für ihr Anliegen gefunden, wie Konrektorin Sabine Schroth auf Anfrage mitteilt.

„Zu Beginn des Schuljahres gab es ein Brainstorming, welche Themen den Kindern wichtig sind“, erläutert Schroth. Dazu kam in der Schülermitverwaltung (SMV) der Vorschlag einer Viertklässlerin, dass man die Unterführung, die die Kinder auf ihrem Schulweg täglich passieren müssen, im momentanen Zustand so nicht lassen sollte.

„Da alle anderen Klassensprecher dem zustimmten, haben wir gemeinsam einen Text entworfen und die Unterschriftenaktion von Ende November bis zu den Weihnachtsferien laufen lassen“, schreibt die Konrektorin weiter. Die Anschreiben lagen in verschiedenen Geschäften in Edingen aus, so dass alle Bürger involviert und informiert sein konnten.

„Der Bürgerempfang war nochmals eine gute Gelegenheit, ein anderes Publikum für die Belange der Kinder zu interessieren“, erklärt Schroth. Auch Jugendgemeinderat und Jugendzentrum haben eine tatkräftige Unterstützung der Schüler für ihre Belange zugesichert. „Die Grundschüler wollen die verdreckte, unansehnliche Unterführung neu streichen, und wir sind gerne bereit zu helfen“, erklärte die Vorsitzende Finja Kettner in der Novembersitzung des Jugendgemeinderates.

„So, wie die Unterführung momentan aussieht, macht uns das Angst“, heißt es in dem Aufruf. Auch der Elternbeirat der Schule unterstützt dieses Anliegen, wie dessen Vorsitzender Roland Schwarz auf Nachfrage sagte. „Wir können das Thema gerne wieder aufnehmen“, versprach auch Bürgermeister Simon Michler bereits gegenüber dem „MM“. Mit ihm wollen die Initiatoren jetzt einen Termin vereinbaren, um ihm ihr Anliegen vorzutragen und die Unterschriftenlisten zu überreichen.

Nach Angaben der Schule müsste die Gemeinde rund 5000 Euro übernehmen, um eine Grundierung aufzutragen. „Das Jugendzentrum sowie die Dritt- und Viertklässler würden sich dann um die kreative Gestaltung gerne selbst kümmern“, betont die Konrektorin. Hierzu stellten die Schüler im Werkunterricht derzeit Graffitischablonen her, die dann zur Verschönerung genutzt werden könnten.

