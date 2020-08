Schon als Kind die Amtskette getragen

In Sachen Kommunalpolitik ist Werner Herold (66) ein alter Hase, doch als Bürgermeister-Stellvertreter betritt er quasi Neuland. Seit einem Jahr hat er dieses Amt inne. In diesen Tagen macht er erst zum zweiten Mal in dieser Funktion Dienst im Rathaus.

Sein Tag fängt früh an. Zwischen halb acht und acht kommt der FDP-Kommunalpolitiker ins Rathaus in Edingen. Den „MM“ hat er schon daheim gelesen, am Schreibtisch von Bürgermeister Simon Michler (CDU) wartet andere Lektüre auf ihn. „Ich sehe die Post durch und unterschreibe Briefe“, erzählt er. Stapel von Arbeit hat ihm Michler vor seiner Abreise in den Urlaub nicht auf dem Schreibtisch hinterlassen: „Der war komplett leer.“

Gespräche mit Mitarbeitern in der Verwaltung und mit Bürgern liegen ihm besonders am Herzen, wie er betont. Deshalb ist er während der Dienstzeiten normalerweise auch im Rathaus präsent: „Wenn ich gebraucht werde, bin ich da.“ Vor allem geht er auch ans Telefon, sei es nun sein eigenes oder jenes im Sekretariat und in der Stabsstelle, wenn es dort gerade nicht besetzt ist. „Ich kann kein Telefon lange klingeln hören“, gesteht er. Das habe er schon als Auszubildender bei der Genossenschaft gelernt: Spätestens nach drei Klingelzeichen müsse man rangehen: „Das gehört zum Service.“

Eine großangelegte Übergabe mit dem hauptamtlichen Bürgermeister vor dessen Urlaub gab es nicht. „Als Gemeinderat kenne ich ja alle laufenden Projekte“, erklärt Herold. Und als Stellvertreter von Michler nehme er an allen Gesprächen mit den Fraktionsvertretern teil. Das habe sich bewährt. Wenn er Details erfahren will, spricht er mit den Mitarbeitern oder lässt sich die Akten und Unterlagen bringen.

Offizielle Termine hat Herold auch schon wahrgenommen. Als Beispiel nennt er den TÜV für die Fähre. „Da wollte ich mit“, gesteht er und erzählt von einem spannenden Termin. Nach dem Aufenthalt auf der Werft sei das der schifffahrtsrechtliche Teil gewesen, erläutert er und zeigt sich „angenehm überrascht“ von dem beratenden Charakter der Gespräche. „Die Prüfer hatten großes Verständnis für uns“, berichtet Herold. Schließlich ist die Gemeinde ja erst seit wenigen Wochen Betreiber der schwimmenden Brücke.

Bei der Unterredung im kleinen Sitzungszimmer des Schlosses erörterten die Vertreter der Gemeinde mit ihren Gästen nicht nur Fachliches. Die Prüfer hätten sich gut an die Zeiten erinnert, als man sich mit Fährmann Jakob Zieher bei ihm zu Hause zur Prüfung getroffen habe und fürstlich bewirtet worden sei. „Da konnten wir natürlich nicht mithalten“, bemerkt Herold mit einem Schmunzeln.

Brandschutz hautnah

Der zweite Termin betraf den Brandschutz. Die Brandverhütungsschau findet alle vier bis fünf Jahre statt. Diesmal war die Werner-Herold-Halle an der Reihe. Drei Mitarbeiter des Kreises sind für rund 1000 Objekte zuständig, erläutert der Kreisrat, da sei der zeitliche Abstand entsprechend groß. „Das ging flugs und schmerzfrei“, berichtet Herold. Es habe ein paar Hinweise gegeben, die entweder sofort umgesetzt worden seien oder kurzfristig „mit Bordmitteln“ erledigt würden. Eine Änderung hat Herold auch gleich veranlasst: Künftig wird die örtliche Feuerwehr bei solchen Terminen dabei sein. Das nutze beiden Seiten: „Vizekommandant Marcus Heinze ist ja ohnehin bei uns im Rathaus.“

Namensgeber jener Großsporthalle ist übrigens der Vater von Dietrich Herold, von 1966 bis 1991 Bürgermeister der Gemeinde. Ob er daran denkt, wenn er jetzt die Amtsgeschäfte führt? Der Stellvertreter überlegt. Vermutlich habe sein Vater einst ebenfalls an diesem Platz gesessen. Aber in Erinnerung ist ihm eine andere Begegnung. Als er neun Jahre alt war und Robert Walter Bürgermeister, da war er zu Besuch im Rathaus, und Walter hängte ihm seine Amtskette um. „Seither habe ich sie nicht mehr getragen“, betont Herold. Als Stellvertreter wird er das wahrscheinlich auch nie tun, denn das ist besonderen Anlässen vorbehalten, und zu denen ist normalerweise Simon Michler da. „Wenn er im Dienst ist, macht er alles selbst“, erzählt sein Stellvertreter: „Das zeigt, dass er sehr engagiert ist.“

