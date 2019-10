„Schon viele Herzen gewonnen“

Die evangelische Kirchengemeinde Edingen hat einen neuen Pfarrer. Der Prälat von Nordbaden, Traugott Schächtele, und die Dekanin des Kirchenbezirkes, Monika Lehmann-Etzelmüller, haben Bernd Kreissig am Sonntag zum Pfarrer der Badischen Landeskirche ernannt. Er ist Nachfolger von Matthias Schipke. Vorausgegangen war ein Vorschlag der Landeskirche an den Kirchengemeinderat, ohne Ausschreibung einem Pfarrer im zweijährigen Probedienst die ersten Berufserfahrungen zu ermöglichen. Die Kirchengemeinde ersparte sich somit eine Kandidatensuche mit möglicherweise längerer Vakanz der Pfarrstelle.

Der gebürtige Saarbrücker hatte zunächst nicht die klassische Theologen-Laufbahn eingeschlagen, sondern war nach seinem Theologiestudium in ganz anderen Sparten beruflich tätig (der „MM“ berichtete). Aber dann war „zurück zu den Wurzeln“ angesagt. „Für das letzte Drittel meines beruflichen Lebens wollte ich doch noch einmal neue Wege gehen“, sagte der 54-Jährige. Auf das Lehrvikariat in der Johannisgemeinde Weinheim folgte nach zwei Jahren berufspraktischer Ausbildung 2019 das zweite theologische Examen und dann die Berufung nach Edingen, Anfang September. Sein Ordinationsspruch (Philippi 2,5) lautet: „Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht.“ In diesem Sinne freut sich Kreissig nun, „ein Teil dieser lebendigen Gemeinde zu sein“.

„Nicht weit gebracht“

Die Dekanin betonte zu Anfang in der vollbesetzten Kirche: „Eine Ordination erlebt man nicht alle Tage. Das kam in Edingen lange Zeit nicht mehr vor.“ Besonderen Dank richtete sie an Pfarrer Hirsch, der die Stelle während der Vakanz „hervorragend“ ausgefüllt habe. Prälat Traugott Schächtele bemerkte: „Bernd Kreissig hat seit seinem Amtsantritt hier augenscheinlich bereits viele Herzen gewonnen“ Im geografischen Sinne habe es der neue Pfarrer allerdings nicht weit gebracht, sagte Schächtele augenzwinkernd. Denn Kreissig wohnt gerade über dem Neckar in Ladenburg. Mit großem Beifall der Gemeinde beantwortete die Gemeinde nach der Segnung die Ordinatsfrage: „Seid ihr bereit, Bernd Kreissig als euren Pfarrer anzunehmen.“ Kreissig selbst predigte über die biblische Geschichte von der Hure Rahab. Überhaupt stand die Frau als solche im Mittelpunkt der Predigt. Ein rotes Seil, von der Kanzel herabgelassen, erweckte dann natürlich das Interesse der Gläubigen. Kreissig beschrieb es als die Richtschnur des Glaubens. Das Credo des neuen Pfarrers könnte bei seinen zukünftigen Arbeiten sicher hilfreich sein: „Für mich zählt das, was der Gemeinde gut tut und was sie braucht.“

Nach dem Gottesdienst sagte Bürgermeister Simon Michler über den neuen Pfarrer in einem Grußwort: „Ein lebensfroher Mensch, der seine Aufgaben mit Herzblut machen wird, und der zu den Edingern passt.“ Die Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller sprach der Gemeinde „ein großes Dankeschön für die hervorragende Bewältigung vergangener aufregender Zeiten“ aus.

Stärkung für den Start

Die Kirchengemeinderatsvorsitzende Birgit Monsler betonte: „Ich freue mich unheimlich über diese rasche Entwicklung.“ Der Beruf des Pfarrers sei auch Berufung, sagte sie und gratulierte dem neuen Seelsorger mit einem Geschenkkorb mit lokalen Spezialitäten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019